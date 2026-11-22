GROSSETO – Una domenica 22 novembre all’insegna del tempo instabile, con nuvole, piogge e possibili temporali, seguita da un lunedì 23 novembre decisamente più soleggiato. È questo il quadro meteorologico per la Maremma, dove il passaggio di una perturbazione porterà anche un rinforzo dei venti e condizioni difficili lungo la costa. Temperature ancora relativamente miti, con massime intorno ai 17-18 gradi.

Domenica 22 novembre: piogge soprattutto nel pomeriggio

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi, con precipitazioni più probabili tra le ore centrali e il pomeriggio. Possibili rovesci anche a carattere temporalesco, mentre dalla serata è atteso un graduale miglioramento.

A Grosseto le temperature oscilleranno indicativamente tra 10-12 e 18 gradi. Il vento, inizialmente di Scirocco, tenderà a ruotare a Libeccio, con raffiche più intense sulle zone costiere.

Lunedì 23 novembre: schiarite e vento sostenuto

Domani la pressione tornerà ad aumentare, favorendo condizioni più stabili. Dopo qualche nube al mattino, il sole conquisterà progressivamente spazio su buona parte della provincia.

A Grosseto sono previste massime intorno ai 17 gradi. Attenzione ancora al vento da nord-ovest, che potrà soffiare con intensità sostenuta, e al mare, da molto agitato ad agitato.

Le temperature nelle diverse zone della Maremma

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, domenica sono attese massime intorno ai 15-18 gradi, con un miglioramento lunedì. A Follonica domani si potranno raggiungere i 18 gradi.

Sull’Amiata clima più fresco: ad Arcidosso domenica temperature tra 10 e 14 gradi, lunedì tra 8 e 13. Nel sud, tra Orbetello e Monte Argentario, valori più miti, con Orbetello tra 14 e 19 gradi oggi e tra 13 e 17 domani.

Attenzione al vento e alle condizioni del mare

L’elemento da tenere sotto osservazione sarà soprattutto il vento, con raffiche sostenute sulle coste e sui rilievi. Il Centro Funzionale Regionale della Toscana segnala condizioni di instabilità e criticità legate ai fenomeni meteorologici. Prima di mettersi in viaggio o svolgere attività in mare è consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo