MONTEBUONO – La foto che vi proponiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era è stata scattata a Montebuono, nel comune di Sorano, verosimilmente alla fine degli anni ’30.

Il ragazzo ritratto è Mario Petri, figlio del direttore delle Poste di Montebuono, mentre la ragazza all’estrema sinistra, parzialmente tagliata, è la sorella Fulvia Petri, poi economa e segretaria del Cif di Grosseto. Al centro due amiche di famiglia, le sorelle Percario, che diventeranno entrambe insegnanti.

La foto li ritrae in un momento gioioso, chissà cosa c’era nel cestino e cosa mostra la bambina.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Mandateci le vostre foto

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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