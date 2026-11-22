ORBETELLO – Scontro fra due auto, oggi pomeriggio, sulla strada provinciale della Giannella. Tre minori sono stati trasportati in ospedale a Grosseto in codice giallo.

L’allarme e i soccorsi

La centrale operativa del 118 dell’azienda sanitaria Toscana sud est è stata attivata alle 17,27. Sul posto sono state inviate l’ambulanza India della Misericordia di Albinia, altri due mezzi della stessa Misericordia con personale abilitato all’uso del defibrillatore e l’automedica di Orbetello.

I tre minori in ospedale

I tre minori sono stati soccorsi sul posto e trasportati all’ospedale di Grosseto in codice giallo.

Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco

Sul luogo dello scontro sono intervenute anche le forze dell’ordine, per i rilievi, e i vigili del fuoco.