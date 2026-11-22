GROSSETO – Un incidente stradale è in corso, in questo momento, a Casalecci, frazione del comune di Grosseto. Secondo le prime informazioni sono coinvolte almeno due auto.

Strada chiusa e traffico deviato

A causa dell’incidente la strada è chiusa. Il traffico viene deviato e le auto che arrivano sul posto vengono fatte tornare indietro.

Sul posto polizia municipale e 118

Sul luogo dell’incidente sono intervenute la polizia municipale e le ambulanze del 118. Al momento non sono noti la dinamica né il numero e le condizioni delle persone coinvolte.

L’articolo sarà aggiornato non appena arriveranno altre informazioni.

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