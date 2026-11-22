GROSSETO – La parrocchia del Santissimo Crocifisso ha intitolato a don Roberto Nelli il giardino accanto alle opere parrocchiali. La cerimonia si è tenuta questa mattina, domenica 22 novembre, nella parrocchia della Cittadella dello Studente, dove don Roberto era stato ordinato sacerdote il 9 aprile 1972. Il parroco è scomparso il 16 luglio.

L’intitolazione è avvenuta al termine della messa solenne per la festa di Cristo Re dell’Universo, presieduta dal vescovo Bernardino, che durante la celebrazione ha conferito la cresima ad alcuni ragazzi. Al termine della funzione, i fedeli si sono spostati in giardino, dove è stata scoperta la targa «Giardino don Roberto Nelli 1948-2026». È stato piantato anche un melograno, che il vescovo ha benedetto insieme al giardino.

A nome della parrocchia, Davide Monaci ha spiegato il senso dell’intitolazione. «Questo giardino, che lui ha fatto fiorire mettendo piante, alberi, fiori, è un segno di ciò che ha fatto nella nostra comunità». Monaci ha ricordato anche la ricerca della bellezza che ha accompagnato il ministero di don Roberto e che ha trovato espressione nella Settimana della Bellezza diocesana.

Il melograno, con i suoi chicchi uniti in un solo frutto, richiama la Chiesa e la passione di Cristo. «L’albero vuole essere uno stimolo a fare del quartiere un luogo dove il Regno di Dio è già presente», ha spiegato Monaci.

La mattinata si è conclusa con il saluto del nuovo parroco, don Claudio Bianchi, che ha iniziato il suo ministero nella comunità il 4 ottobre. Ha invitato i fedeli a fare spazio nel cuore a Cristo, «re della nostra vita», e ha ringraziato il vescovo, i cresimati e gli organizzatori. A seguire, un momento conviviale nel salone parrocchiale.