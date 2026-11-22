FOLLONICA – Tre grandi boe nere sono state trovate domenica 22 novembre sulla spiaggia di Pratoranieri, all’altezza dell’ex Tony’s. Due erano sulla sabbia, a pochi metri l’una dall’altra. La terza era a ridosso della scogliera, nel punto in cui le onde raggiungevano ancora la battigia.

Tre galleggianti sulla battigia

Nelle immagini si vede un anello metallico di aggancio a un’estremità della boa vicina agli scogli. Su uno degli altri galleggianti si distingue una piccola etichetta, il cui contenuto è illeggibile nella foto. La forma e l’attacco sono compatibili con boe tecniche, come quelle utilizzate per gli ormeggi o negli impianti di acquacoltura. L’uso preciso e la provenienza restano da accertare. isprambiente.gov.it

Mare mosso e allerta sulla costa

Il mare è mosso nel golfo da sabato 21 novembre. Il moto ondoso potrebbe aver spinto i tre galleggianti verso la spiaggia. Restano da chiarire il momento in cui sono arrivati a riva e il punto da cui provenivano.

Per la costa di Follonica il bollettino regionale indica codice arancione per vento forte dalle 15 alla mezzanotte di domenica 22 novembre e codice giallo per mareggiate dalle 18 di domenica alle 12 di lunedì 23 novembre. Per le mareggiate il codice arancione riguarda altri tratti della costa toscana e l’Arcipelago.