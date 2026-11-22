GROSSETO – E’ l’estremo posticipo del lunedì la quindicesima di campionato del Grosseto, che domani sera rivedrà il Guidonia Montecelio, già affrontato nella prima gara di Coppa Italia (foto d’archivio di Paolo Orlando). Solo due punti separano le due contendenti, con i torelli reduci da due sconfitte consecutive ed i laziali in serie positiva da tre turni.

“Le insidie maggiori? Quelle di tutte le volte – ha detto mister Indiani – della forza della squadra avversaria, dell’imponderabilità del calcio nella partita singola. Le ultime gare sono state emblematiche in tal senso. Vediamo di essere pronti a tutto quello che il Guidonia ci creerà e proporrà. Dopo quattordici giornate una considerazione va fatta: che giocano sempre gli stessi. Sicuramente a questo livello, man mano che si va avanti, le difficoltà aumentano e il giocare sempre non da lostesso rendimento delle prime giornate. Il match di Coppa Italia è ingiudicabile, non mi sembra siano cambiati, giocano sempre alla stessa maniera, magari hanno qualche singolo diverso. Mi aspetto un Guidonia espertissimo, tecnico, pratico, che ci crede sempre fino in fondo. Quando sarebbe arrivato il momento di difficoltà, ci chiedevamo come avremmo reagito. Adesso è arrivato, ma fintanto che ci saranno le prestazioni, andiamo avanti così”.

Il fischio d’inizio è domani lunedì alle 20,30 al Carlo Zecchini di Grosseto.