MONTEROTONDO MARITTIMO – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 22 novembre, nei boschi di Frassine, nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo. A fare la scoperta è stato un gruppo di cacciatori impegnato in una battuta nella zona, che ha immediatamente dato l’allarme.

La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 14. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era comunque riconoscibile come appartenente a una persona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Il ritrovamento in una zona impervia

Il corpo si trovava in un’area particolarmente difficile da raggiungere, nel mezzo della macchia boschiva. Fondamentale si è rivelata la collaborazione dei cacciatori del posto, che hanno aperto una strada nella vegetazione e creato un varco per consentire ai militari di raggiungere il punto del ritrovamento.

Il possibile collegamento con l’uomo scomparso a ottobre

Al momento non si conoscono né l’identità della persona né le cause della morte. Il ritrovamento riporta però alla mente la scomparsa di un uomo di circa 40 anni, di nazionalità svizzera, avvenuta proprio nella zona di Frassine il 2 ottobre scorso.

L’uomo si trovava in villeggiatura nella località quando aveva fatto perdere le proprie tracce. Le ricerche, particolarmente complesse per la conformazione del territorio e la fitta vegetazione, avevano coinvolto vigili del fuoco, carabinieri, unità cinofile, droni ed elicottero.

Al momento della scomparsa indossava pantaloncini corti, una maglietta rossa e ciabatte. Di lui non si erano più avute notizie.

Non è ancora possibile stabilire se il cadavere ritrovato oggi appartenga all’uomo scomparso. Saranno gli accertamenti delle autorità, a partire dall’identificazione, a chiarire se esista un collegamento tra i due episodi.