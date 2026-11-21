GROSSETO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, Fondazione Onda Ets organizza la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre.

L’iniziativa coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa che hanno percorsi dedicati e i Centri antiviolenza, e prevede servizi clinici, attività informative, consulenze e colloqui gratuiti.

L’ospedale Misericordia di Grosseto partecipa con le associazioni Olympia De Gouges e Tutto è vita, che allestiranno un punto informativo all’ingresso del presidio ospedaliero, nel Vecchio Ospedale, per distribuire materiale.

Il punto informativo sarà presente in questi giorni:

Lunedì 23 novembre: mattina e pomeriggio (Tutto è vita)

Martedì 24 novembre: mattina (Olympia De Gouges), pomeriggio (Tutto è vita)

Mercoledì 25 novembre: mattina (Olympia De Gouges), pomeriggio (Tutto è vita)

Giovedì 26 novembre: mattina (Olympia De Gouges), pomeriggio (Tutto è vita)

Venerdì 27 novembre: mattina e pomeriggio (Tutto è vita)

Sabato 28 novembre: mattina (Tutto è vita)

Domenica 29 novembre: mattina (Tutto è vita)