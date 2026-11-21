GROSSETO. Sono due le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto intervenute nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre, sulla strada provinciale di Poggio la Mozza, per il ribaltamento di un mezzo agricolo con rimorchio.

Il trattore si è ribaltato rimanendo appoggiato sulla parte posteriore, le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto. Presenti anche un’automedica Grosseto e la Croce Rossa di Grosseto.

Il conducente del mezzo agricolo, un uomo di 61 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ Ospedale Misericordia in codice 2.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il conducente del trattore si trovava già all’esterno del mezzo ed è stato quindi prontamente affidato alle cure del personale sanitario.

La circolazione stradale è temporaneamente interrotta dai Carabinieri per consentire le operazioni di recupero del mezzo con l’autogrù dei Vigili del Fuoco e liberare la carreggiata.