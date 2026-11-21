GROSSETO – Francesco Schettino è uscito dal carcere di Rebibbia, a Roma, nella serata di venerdì 20 novembre. L’ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio, nel quale morirono 32 persone, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione è stata presa dal Tribunale di sorveglianza dopo la valutazione del percorso compiuto durante la detenzione.

Schettino, 66 anni, ha lasciato il penitenziario romano intorno alle 20, dopo aver trascorso in carcere circa nove anni e mezzo. Dovrà scontare i sei anni e mezzo di pena residua attraverso la misura alternativa alla detenzione, rispettando le prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.

La notizia, anticipata dal quotidiano La Nazione, è stata confermata dall’avvocata Francesca Carnicelli, presidente della Camera penale di Grosseto e componente del collegio difensivo dell’ex comandante.

L’affidamento ai servizi sociali e la decisione dei giudici

La concessione dell’affidamento in prova rappresenta un cambiamento importante nelle modalità con cui Schettino proseguirà l’esecuzione della pena.

A differenza della semilibertà, che prevede il rientro in carcere dopo le attività autorizzate all’esterno, l’affidamento in prova consente di scontare la pena fuori dall’istituto penitenziario, nel rispetto di specifici obblighi e sotto la supervisione dei servizi competenti.

Al momento non sono stati resi noti né il luogo nel quale Schettino trascorrerà questo periodo né le attività che sarà chiamato a svolgere.

L’ex comandante aveva già avuto la possibilità di accedere alla semilibertà nell’aprile del 2025, ma aveva successivamente rinunciato alla misura, anche in seguito alle polemiche suscitate dalla notizia.

Il naufragio della Costa Concordia all’isola del Giglio

La vicenda giudiziaria di Francesco Schettino è legata a una delle più gravi tragedie della navigazione italiana.

La sera del 13 gennaio 2012, la Costa Concordia, partita da Civitavecchia con circa 4.200 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, si avvicinò alla costa dell’isola del Giglio per effettuare il cosiddetto inchino, una manovra di passaggio ravvicinato alla terraferma.

Durante la navigazione, la nave urtò gli scogli delle Scole, riportando una grave falla nello scafo. L’acqua invase diversi compartimenti e la Concordia finì per adagiarsi su un fianco davanti al porto del Giglio.

Il bilancio fu di 32 vittime, mentre migliaia di persone furono evacuate dalla nave in condizioni di estrema difficoltà.

Tra gli episodi che segnarono quelle ore ci fu anche la comunicazione telefonica tra Schettino, che aveva lasciato la nave, e Gregorio De Falco, ufficiale della Capitaneria di porto di Livorno, che gli ordinò di tornare a bordo per coordinare le operazioni di evacuazione.

Il processo a Grosseto e la condanna definitiva

Il procedimento giudiziario si svolse a Grosseto, dove il processo iniziò il 9 luglio 2013. Per consentire la partecipazione delle numerose parti coinvolte, delle persone offese e dei giornalisti, le udienze furono ospitate anche al Teatro Moderno, trasformato per l’occasione in aula giudiziaria.

L’11 febbraio 2015 il Tribunale di Grosseto condannò Francesco Schettino a 16 anni di reclusione, riconoscendolo responsabile dei reati contestati in relazione al naufragio, alle morti e alle lesioni provocate dall’incidente e all’abbandono della nave.

La pena comprendeva dieci anni per omicidio colposo plurimo e lesioni, cinque per il naufragio colposo e uno per l’abbandono della nave.

La sentenza venne successivamente confermata nei successivi gradi di giudizio, fino alla decisione definitiva della Corte di cassazione del 12 maggio 2017.

Quella stessa sera Schettino si consegnò al carcere romano di Rebibbia, dove ha trascorso gli anni successivi, beneficiando soltanto di alcuni permessi premio.

Con la decisione del Tribunale di sorveglianza, l’ex comandante lascia ora il carcere per proseguire l’esecuzione della condanna attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali.