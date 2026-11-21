GROSSETO – La salma di Gianni De Gennaro è stata portata all’obitorio di Grosseto, a disposizione dell’autopsia. L’uomo è stato trovato morto questa mattina in una dépendance della sua abitazione nelle campagne tra Montiano e Fonteblanda, nei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello, in provincia di Grosseto.

Il ritrovamento di De Gennaro

A trovare De Gennaro senza vita è stato il custode. Sul posto è intervenuto il personale del Ris dei carabinieri di Roma, insieme alla Scientifica, per ricostruire la dinamica.

La prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione, ancora preliminare, sembrerebbe che De Gennaro, che si trovava da solo in casa, si sia tolto la vita con un’arma regolarmente detenuta. Gli accertamenti serviranno a confermare questa ipotesi.

Le indagini

L’attività di polizia giudiziaria, finalizzata a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, procede in stretto coordinamento con la Procura distrettuale di Firenze. Durante il sopralluogo è stata rinvenuta documentazione, ora in corso di repertamento. Le indagini sono coordinate dal procuratore distrettuale Rosa Volpe e dal procuratore di Grosseto Maria Navarro.