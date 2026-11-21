MAGLIANO IN TOSCANA. Continuano i ritrovamenti fuori misura nei boschi della Maremma. Questa volta la soddisfazione porta la firma di Christian, Andrea e Enza, di Magliano, protagonisti di un’uscita fruttuosa che ha fruttato in tutto sei porcini, ma con tre esemplari capaci di catalizzare l’attenzione per il loro peso.

A guidare la classifica dei porcini c’è il fungo più grande, che ha superato la soglia del chilo fermandosi a 1.124 grammi, a testimoniarlo il display della bilancia digitale. Subito dietro un altro esemplare imponente da 991 grammi, a un passo dal superare anch’esso il chilogrammo. A completare il podio dei “grandi” del gruppo c’è poi il terzo porcino raccontato dai cercatori, che ricordano pesi ben 6 etti.

Insomma con i soli tre funghi maggiori, i cercatori sono già arrivati quasi a 3 kg di raccolta.

Le foto condivise oltre alla gioia dei cercatori immortalano degli esemplari con cappelli ampi e tonalità calde che testimoniano anche la discreta salute dei porcini ritrovati. Un bottino che conferma come le ultime piogge abbiano risvegliato la voglia di cercare funghi e come alcuni esemplari siano davvero di notevole misura anche in questa fase avanzata d’autunno. I boschi della Maremma sanno ancora riservare colpi di scena agli appassionati.