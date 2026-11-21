GROSSETO – Sempre più persone, negli ultimi anni, stanno riscoprendo la natura e il piacere di passeggiare da soli o con gli amici facendo trekking.

La nostra terra, per certi versi così selvaggia, offre splendidi percorsi adatti un po’ a tutti, anche ai principianti.

Visto che il tempo è ancora bello e offre giornate piacevoli di sole che però non è troppo caldo come invece appare in estate, vogliamo proporvi quattro percorsi da fare da soli, in famiglia o, perché no, con il nostro cane.

Torre di Capo d’uomo (Monte Argentario) – un’ora e 15 minuti

Il trekking verso Torre di Capo d’uomo è piacevole e non troppo impegnativo. Sono tre chilometri e ci vuole circa un’ora.

La partenza è da Porto santo Stefano, nel comune di Monte Argentario (LINK).

Passato il paese e superato il cimitero dopo circa 4 chilometri si trova un bivio. Bisogna girare a destra (sul cartello trovate scritto Poderi di Capo d’uomo). Dopo un centinaio di metri troverete un parcheggio sterrato dove lasciare la vostra auto.

Imboccate la strada vicinale e attraversate un boschetto (molto piacevole specie in estate). La strada in principio è in pianura e molto semplice. Troverete un muretto di sassi al termine del quale vi apparirà il cartello Torre di Capo d’uomo. Quando trovate un piccolo sentiero nella macchia imboccatelo e percorretelo sino ad arrivare alla falesia che in molti usano per le arrampicate. Ancora pochi passi e siete arrivati alla torre. La vista è splendida: si vede Isola del Giglio, Giannutri, e nelle giornate limpide Montecristo, Elba e Corsica.

Per “camminatori esperti” ci sono anche percorsi più lunghi, ad anello, lunghi 15-20 chilometri e con maggiori dislivelli.

La storia: La Torre di Capo d’Uomo è un’antica torre medievale di avvistamento e fu costruita probabilmente dagli Aldobrandeschi, prima che il Monte Argentario entrasse a far parte della Repubblica di Siena. Durante lo Stato dei presidi entrò a far parte del sistema difensivo spagnolo.

Il percorso è gratuito.

Le Biancane (Monterotondo Marittimo) – 2 ore andata e ritorno

Se volete concedervi un trekking in un ambiente lunare e che si dica abbia ispirato Dante nella sua descrizione dell’Inferno ilo trekking alle Biancane, nel comune di Monterotondo Marittimo, è quel che fa per voi.

Il percorso è caratterizzato da fenomeni geotermici che hanno dato vita ad un ambiente unico per colori e vegetazione, oltre che per il clima.

Qui la terra è calda e respira. Dalle crepe escono vapori che si fanno strada dal sottosuolo. Il terreno vira dal rosso al bianco e anche la vegetazione è unica.

Durante il percorso si trovano laghi fangosi e fumarole, e in certi posti la temperatura sale molto.

Il percorso va da Monterotondo a Sasso Pisano. Poi si torna indietro.

L’auto si può lasciare al parcheggio del museo Mubia (di cui, se avete tempo, vi consigliamo la visita LINK), poi si parte. In principio si trova un po’ di macchia mediterranea, piano piano però tutto cambia. Il percorso richiede un’ora ad andare e una a tornare (in totale 4-5 chilometri) e se siete abituati a camminare con le bacchette portatele perché sono di aiuto specie all’andata visto che c’è da affrontare la salita. Meno adatto ai principianti è comunque un percorso fattibile.

La storia: Quella delle Biancane è un’area naturalistica protetta. Sono probabilmente il luogo in cui la geotermia ha inciso più profondamente nel paesaggio. Il nome deriva dal colore bianco delle rocce, l’acido solfidrico causano una reazione chimica con il calcare lo trasforma in gesso. Ma il terreno vira anche dal giallo al rosso al nero.

Il percorso è gratuito.

L’anello del Monte Amiata – 3 ore

L’anello dell’Amiata va dalle Macinaie… alle Macinaie, passando per Marsiliana e Cantone. In totale 8 chilometri e mezzo e richiede circa 2 ore e mezzo tre per essere completato.

Si può lasciare l’auto al parcheggio delle Macinaie vicino al bar (così si può anche fare colazione e partire più rinfrancati). È bene farlo di mattina, specie in questo periodo dell’anno, perché in montagna viene buio presto e non è il caso di rischiare.

Il percorso, come detto, disegna un anello attorno alla cima dell’antico vulcano ormai spento. Sono 8 chilometri e mezzo, ma lungo il percorso ci sono un paio di punti ristoro a Marsiliana (o Marsigliana) e al rifugio Cantore (attenzione, non in tutte le stagioni sono aperti).

Fate attenzione perché di anelli dell’Amiata ce ne sono vari LINK (anche uno da 27 chilometri) prendete quello giusto per le vostre abilità. Quello che vi proponiamo è piuttosto semplice tranne nell’ultimo tratto che bisogna salire un po’.

La storia: La formazione del Monte Amiata risale al periodo Paleozoico-Quaternario. L’attività vulcanica risale a circa 300mila anni fa. Le prime tracce di insediamenti si collocano tra i 5mila e 3mila anni fa. Fu frequentata anche da Etruschi e Romani, ed era probabilmente una montagna sacra. Più recentemente (si fa per dire) fu colonizzata da Longobardi che vi eressero una grande abazia. Alla fine dell’XI secolo il dominio della zona passò alla potente famiglia feudale degli Aldobrandeschi. Nella seconda metà dell’800 la zona ricca di miniere ha un periodo di grande benessere grazie all’estrazione dei minerali.

Il percorso è gratuito.

I Canaloni del Farma (Roccastrada) – 30 minuti

Il trekking ai Canaloni del Torrente Farma prevede una passeggiata nel bosco incontrando cascate, piscine naturali e gole scavate nell’arenaria.

Il percorso è piuttosto semplice, dura circa 3 km e torna al punto di partenza ripercorrendo a ritroso l’andata, il sentiero costeggia l’alveo del torrente Farma.

Dalla strada provinciale 157 all’altezza del ponte di Torniella si prende una strada sterrata per circa 2 chilometri e si arriva ad un parcheggio nel bosco dove si può lasciare l’auto. Da qui si parte per un sentiero a piedi, nel bosco, piuttosto facile, che scende verso il torrente. La durata è di circa 30 minuti. Si può seguire il torrente o addentrarsi nel bosco sino a raggiungere i Canaloni. Non ci sono punti ristoro, quindi è bene portarsi l’occorrente dietro LINK.

Ci sono anche percorsi più lunghi (uno ad anello può raggiungere i 14 chilometri) per camminatori più esperti.

La storia: I Canaloni di Roccastrada si trovano all’interno della riserva naturale del Farma e sono rocce antiche la cui formazione risale a 300milioni di anni fa. La loro conformazione è dovuta all’azione del Farma che ha scavato la roccia formando gole e cascate. Il corso del fiume ha favorito, nel medioevo, la nascita di ferriere che usavano la forza delle acque per alimentarsi e fondere i minerali. Più di recente le sue anse e cascatelle, in estate, sono diventate un luogo dove cercare refrigerio e fare il bagno.

Il percorso è gratuito.