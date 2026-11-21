GROSSETO – Un fine settimana a due facce per la Maremma. Oggi, sabato 21 novembre, il tempo sarà nel complesso buono, con schiarite alternate a qualche nuvola e temperature ancora miti. Domani, domenica 22 novembre, è invece atteso un peggioramento, con piogge, possibili rovesci e un deciso rinforzo del vento.

Sabato 21 novembre: prevalgono le schiarite

Giornata abbastanza tranquilla su gran parte della provincia. A Grosseto cielo poco o parzialmente nuvoloso, con temperature tra 10 e 20 gradi. Situazione simile sulla costa settentrionale, tra Follonica e Massa Marittima. Qualche addensamento in più nelle zone interne e sull’Amiata, mentre al sud, tra Orbetello e Monte Argentario, il clima resterà relativamente mite.

Domenica 22 novembre: arrivano le piogge

Domenica cambia lo scenario. Le nuvole aumenteranno già dal mattino, con piogge e rovesci più probabili nel corso della giornata, soprattutto nelle ore centrali.

A Grosseto temperature tra 12 e 18 gradi. Condizioni variabili anche a Follonica e Massa Marittima, mentre sull’Amiata il clima sarà più fresco. Possibili precipitazioni anche nella zona di Orbetello e Monte Argentario, con schiarite in serata.

Vento forte e mare mosso

Particolare attenzione al vento, soprattutto lungo la costa maremmana. Il mare potrà diventare molto mosso, con condizioni da monitorare tra Follonica, Castiglione della Pescaia e Monte Argentario.

Per gli aggiornamenti sulle eventuali allerte è possibile consultare il Centro funzionale regionale della Toscana.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo