ORBETELLO – La zona di Camporegio, nel comune di Orbetello (Unità idrografica Albegna), è sempre una delle più attenzionate dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Cb6 ha completato un ciclo di manutenzione ordinaria mirato alla mitigazione del rischio idraulico dell’area: alcuni dei corsi d’acqua manutenuti, in questo piano di interventi, sono stati il Canale Secondario 13, il Primo Camporegio e il Secondo Camporegio.

I lavori, inseriti nel piano delle attività di bonifica, hanno portato alla rimozione della vegetazione infestante in eccesso e alla riprofilatura dei tratti più critici, nel pieno rispetto delle direttive regionali per la tutela degli ecosistemi fluviali.