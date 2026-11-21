GROSSETO – Nuova allerta meteo arancione in Toscana per domenica 22 novembre. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità per vento forte e mareggiate sulla costa centrale e sull’Arcipelago toscano, mentre nelle zone nord-occidentali della regione è prevista un’allerta arancione per rischio idrogeologico.

Anche la Maremma sarà interessata dal peggioramento, con venti di Libeccio e Ponente che potranno raggiungere raffiche di 80-100 chilometri orari lungo la costa e sulle isole, con punte localmente superiori. Le condizioni meteorologiche peggioreranno soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Allerta arancione per vento e mareggiate

Per domenica 22 novembre la Protezione civile ha disposto l’allerta arancione per vento forte dalle 15 fino alla mezzanotte sulla costa centrale della Toscana e sull’Arcipelago.

Le raffiche potranno raggiungere gli 80-100 chilometri orari, con valori temporaneamente superiori nelle zone maggiormente esposte. Nelle aree interne della Toscana centro-meridionale sarà invece in vigore un’allerta gialla.

Allerta arancione anche per le mareggiate, dalle 18 fino alla mezzanotte, sempre sulla costa centrale e sull’Arcipelago. Sul resto del litorale toscano il livello di criticità sarà giallo.

Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti occidentali, inizialmente di Libeccio e successivamente di Ponente, intensificandosi nel corso del pomeriggio.

Piogge e temporali, peggioramento dal pomeriggio

Il maltempo interesserà inizialmente il nord-ovest della Toscana, dove le precipitazioni sono attese già dalla tarda serata di oggi, sabato 21 novembre.

Domenica 22 novembre le piogge proseguiranno nelle zone settentrionali e si estenderanno progressivamente al resto della regione dal pomeriggio, con la possibilità di temporali.

Per il rischio idrogeologico è stata emessa un’allerta arancione, valida dalle 6 alle 18, nelle aree della Lunigiana, della Versilia e della Garfagnana-Serchio-Lima. Allerta gialla nelle altre zone del nord-ovest della Toscana.

Raffiche intense anche nelle zone interne

Oltre alla costa e alle isole, il vento interesserà anche le aree interne della regione.

Sull’Alto Mugello e lungo il crinale appenninico orientale sono previste raffiche fino a 60-80 chilometri orari, mentre nelle zone di pianura il vento potrà raggiungere i 50-60 chilometri orari.

In provincia di Grosseto l’attenzione sarà rivolta soprattutto alle condizioni del vento e del mare, con le criticità maggiori previste nella seconda parte della giornata di domenica.

Per seguire gli aggiornamenti sulle allerte e consultare le mappe delle zone interessate è possibile fare riferimento al Centro funzionale della Regione Toscana e al sito della Protezione civile regionale.