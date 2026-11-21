FOLLONICA – “Accogliamo con grande soddisfazione il pronunciamento del Tar della Toscana che ha dato pienamente ragione al Comune di Follonica, respingendo i ricorsi della precedente gestione e confermando la legittimità della revoca e della decadenza della concessione dell’ippodromo dei Pini. Si tratta di una svolta fondamentale per la città del Golfo e per l’intero territorio maremmano, che fa finalmente chiarezza su una vicenda complessa e bloccata da troppi anni”. Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, commenta l’esito del contenzioso giudiziario sull’impianto follonichese, un passaggio decisivo che apre ora la strada alla pubblicazione del nuovo bando di affidamento.

“Ho seguito con la massima attenzione l’evolversi di questa vicenda, specie nell’ultimo anno – prosegue il parlamentare di FDI –. Proprio circa dodici mesi fa effettuai un sopralluogo diretto presso l’impianto follonichese per toccare con mano lo stato della struttura, attivandomi immediatamente a livello governativo e interessando della questione il sottosegretario al Masaf con delega all’ippica, senatore Patrizio La Pietra”.

“Oggi che la giustizia amministrativa si è espressa in modo così chiaro, togliendo le incognite che pesavano sul futuro della struttura – aggiunge Rossi –, proseguiremo con ancora maggiore determinazione le interlocuzioni con il Masaf e con il sottosegretario La Pietra. Sebbene l’ippodromo dei Pini non rientri ancora nella prima tranche degli impianti accreditati per il prossimo anno, il decreto ministeriale lascia aperto il percorso per successivi riconoscimenti”.

“L’obiettivo condiviso con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani e dal centrodestra è quello di superare definitivamente la stagione dei blocchi, rilanciare l’area e riportare le corse all’ippodromo dei Pini in un prossimo futuro, così da restituire a Follonica e a tutta la Maremma un patrimonio sportivo ed economico di straordinaria importanza”, conclude Fabrizio Rossi.