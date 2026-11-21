FOLLONICA – «Accogliamo con soddisfazione la sentenza del TAR Toscana che ha dato ragione al Comune di Follonica nel contenzioso con Follonica Corse Cavalli relativo alla revoca della concessione dell’Ippodromo dei Pini».

A dichiararlo sono Charlie Lynn, coordinatore comunale di Forza Italia Follonica, e Riccardo D’Ambra, consigliere comunale.

«È importante ricordare che le criticità nella gestione dell’Ippodromo erano state evidenziate già negli anni precedenti attraverso le numerose interrogazioni presentate da Lynn e Pizzichi, che contribuirono a far emergere problematiche relative al rispetto degli obblighi concessori, fino alla successiva revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Benini.

Un’attività di controllo che portò addirittura Lynn e Pizzichi a essere denunciati dall’allora Amministrazione Benini proprio per le loro numerose interrogazioni. Una vicenda che dimostra quanto fosse difficile, all’epoca, esercitare il legittimo ruolo di controllo sull’operato amministrativo».

«La sentenza rappresenta un passaggio importante, ma la vicenda giudiziaria potrebbe non essere conclusa. È infatti possibile un ricorso al Consiglio di Stato da parte della società soccombente. Questo non deve però diventare un motivo per rinviare ulteriormente il rilancio della struttura».

Per Lynn e D’Ambra la priorità è adesso affrontare la questione dell’agibilità e individuare un modello di gestione sostenibile.

«Occorre verificare e attestare quanto prima le condizioni di agibilità dell’Ippodromo, chiarendo anche la situazione venutasi a creare al momento della revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Benini. È indispensabile accertare lo stato delle autorizzazioni, delle certificazioni e della sicurezza dell’impianto, individuando gli eventuali adeguamenti necessari per consentirne la riapertura».

«Siamo convinti che il Comune debba creare le condizioni per il rilancio dell’Ippodromo, ma non debba assumersi direttamente l’organizzazione e la gestione delle corse ippiche. Questo compito deve essere affidato a operatori privati qualificati, attraverso una procedura pubblica che garantisca trasparenza, competenza e sostenibilità economica».

«Il precedente bando, rimasto senza partecipanti, deve far riflettere. È probabile che una concessione di soli cinque anni non sia stata ritenuta sufficientemente interessante dagli operatori privati, soprattutto a fronte degli investimenti necessari. Occorre quindi valutare una durata della concessione adeguata, che consenta al futuro gestore di programmare gli investimenti e recuperare le risorse impiegate. Non basta pubblicare un bando: bisogna creare le condizioni affinché qualcuno abbia realmente interesse a partecipare».

«Parallelamente devono essere affrontate le questioni urbanistiche ancora aperte. La sentenza sulla concessione e la variante urbanistica sono procedimenti distinti. Forza Italia ha già espresso perplessità su alcuni aspetti della variante e ritiene indispensabile individuare un percorso giuridicamente solido».

«L’Ippodromo dei Pini è un patrimonio della comunità follonichese, con un importante valore sportivo, economico e turistico. Non possiamo permetterci altri anni di inattività. Chiediamo quindi all’Amministrazione di definire rapidamente un percorso per mettere in regola l’impianto e predisporre un nuovo bando realmente attrattivo per gli operatori del settore».

«La sentenza del TAR è una buona notizia, ma la vera vittoria sarà vedere nuovamente i cavalli correre all’Ippodromo dei Pini. Il Comune deve fare la propria parte per rendere possibile la riapertura, lasciando la gestione dell’attività ippica a chi possiede esperienza e professionalità nel settore. Servono decisioni concrete, tempi certi e una soluzione duratura».