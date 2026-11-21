GROSSETO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre, in via Telamonio a Grosseto. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte un’automobile e una motocicletta.
La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.
Sul posto è presente la polizia municipale, impegnata nella gestione della viabilità. Via Telamonio risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con un blocco della circolazione segnalato anche all’altezza del ponte dei Macelli.
Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.
Notizia in aggiornamento.