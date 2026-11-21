FOLLONICA. «Quer pasticciaccio brutto degli impianti sportivi. Se Carlo Emilio Gadda fosse stato in Consiglio comunale ad ascoltare le risposte dell’amministrazione, avrebbe trovato materiale per un altro romanzo», sostengono dall’opposizione i consiglieri Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella.

«Dopo oltre due anni di governo, il mondo dello sport deve fare i conti con concessioni scadute, bandi annunciati più volte e ancora da pubblicare, palestre assegnate a stagione iniziata e difficoltà legate ai contributi e ai pagamenti – proseguono – Manca, soprattutto, una spiegazione convincente su come il Comune intenda affrontare questa situazione».

«Sui ritardi nell’assegnazione delle palestre scolastiche, l’assessora Droghini ha parlato in Consiglio comunale di “nessuna conseguenza negativa” – precisano i consiglieri d’opposizione al Comune di Follonica – Una valutazione difficile da conciliare con quanto accaduto a una società sportiva che ha dovuto sospendere le proprie attività a Follonica e trasferirle a Gavorrano, ma le numerose PEC inviate al Comune raccontano una storia ben diversa, evidentemente sconosciuta all’assessora».

Al centro la gestione degli impianti

La questione sollevata dall’opposizione riguarda, soprattutto la gestione complessiva degli impianti. Ccon la nostra seconda domanda d’attualità abbiamo chiesto conto delle concessioni scadute, dei bandi ancora da pubblicare, delle gestioni prorogate, dei contributi e delle coperture finanziarie – proseguono i consiglieri – Nove domande precise. Dopo due anni e mezzo di amministrazione, siamo ancora a chiederci quando partiranno le procedure e su quali basi proseguano alcune gestioni. Già nel 2024 il sindaco aveva assicurato pubblicamente all’allora presidente della Polisportiva Follonica Sport che i bandi erano pronti. Dopo due anni che fine hanno fatto?»

«In Consiglio è stata richiamata anche la questione della mancata firma degli atti da parte della segretaria comunale, ma resta da chiarire che cosa abbia impedito di procedere – proseguono i consiglieri rivolgendo un quesito all’Amministrazione – Esistono problemi amministrativi o giuridici, e allora l’amministrazione li chiarisca e li risolva, o la segretaria non sta ottemperando al suo ruolo?»

«A questo quadro si aggiunge il recente danno alla struttura di via Etruria, che sta creando non pochi disagi alle società sportive. Anche su questo chiediamo di sapere quali siano gli interventi previsti, con quali tempi e soprattutto come l’amministrazione intenda garantire nel frattempo la continuità delle attività», proseguono.

«Nel frattempo, alle società sportive vengono respinte le fatture – ricordano – Sono le stesse società che ogni giorno tengono aperti gli impianti, fanno crescere i ragazzi, favoriscono l’inclusione e offrono un servizio fondamentale alle famiglie. A loro si chiede di andare avanti, sostenere i costi e garantire le attività, mentre il Comune fatica a dare certezze sulle concessioni, sui contributi e sui pagamenti e sulla visione generale del mondo dello sport».

«49mila euro dallo sport alle luminarie natalizie»

«Non stupisce che in questo quadro l’assessora abbia sacrificato 49mila euro dai capitoli dello sport al finanziamento della luminaria natalizia – sottolineano i consiglieri – Una parte dei 180mila euro complessivamente previsti per le luci e gli eventi di Natale viene quindi coperta con risorse che erano a disposizione dello sport cittadino: una scelta che contestiamo, soprattutto mentre le società aspettano contributi, risposte e condizioni sostenibili per gestire gli impianti».

«Insomma, mentre lo sport aspetta palestre, risorse e risposte, l’amministrazione accende le luminarie; con l’assessora Droghini attenta a costruire un’apparenza sfarzosa lontana dalla realtà», dicono i consiglieri.

«Noi siamo dalla parte delle società sportive, di chi ogni giorno si impegna per lo sport e delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che hanno diritto a praticarlo – concludono – Lo sport è un’eccellenza della nostra città e, per tanti giovani, un’occasione per crescere insieme, stringere amicizie, imparare a rispettare gli altri e sentirsi parte di una comunità e le società devono poter contare su palestre disponibili fin dall’inizio della stagione, impianti funzionanti, concessioni certe e risorse adeguate».