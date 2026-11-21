MONTANO – L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di campagna a Montiano, nel comune di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto. Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco.

Il corpo è stato ritrovato all’alba di oggi, sabato 21 novembre. De Gennaro si trovava da solo nell’abitazione e dalla serata di ieri non aveva più dato notizie di sé. Il mancato contatto avrebbe fatto scattare l’allarme, fino al ritrovamento avvenuto nelle prime ore della mattinata.

La notizia della morte arriva a pochi giorni dalla diffusione di nuovi elementi relativi all’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi delle indagini per la strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

De Gennaro risultava indagato nell’ambito del procedimento. La sua posizione giudiziaria era tornata al centro dell’attenzione pubblica dopo la pubblicazione degli atti dell’inchiesta. Al momento non sono emersi elementi che consentano di stabilire un collegamento tra l’indagine e la morte.

La carriera ai vertici della Polizia

Gianni De Gennaro è stato una delle figure di maggiore rilievo nella storia recente delle istituzioni italiane, ricoprendo incarichi di vertice nel settore della sicurezza e dell’intelligence.

Ha guidato la Polizia di Stato dal 2000 al 2007, attraversando anni particolarmente delicati per il Paese, segnati anche dai fatti del G8 di Genova del 2001 e dalle successive vicende giudiziarie.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche importanti incarichi nel sistema di sicurezza nazionale, arrivando alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e successivamente alla presidenza di Finmeccanica, poi diventata Leonardo.

L’inchiesta sui depistaggi della strage di via D’Amelio

Nei giorni scorsi la Procura di Caltanissetta aveva disposto perquisizioni nell’ambito dell’indagine che vedeva coinvolto De Gennaro e alcuni suoi ex collaboratori.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, l’ex capo della Polizia avrebbe cercato di impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di fornire dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Le contestazioni riguardavano anche il presunto occultamento di documentazione collegata alle indagini.

La Procura aveva chiesto per De Gennaro gli arresti domiciliari, ma la richiesta era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. Le accuse erano ancora oggetto di accertamento.

La morte dell’ex capo della Polizia apre ora una nuova vicenda di cronaca che coinvolge direttamente la Maremma, dove De Gennaro aveva una residenza di campagna, al confine tra i comuni di Magliano in Toscana e Orbetello.