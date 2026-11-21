BAGNO DI GAVORRANO – Torna in trasferta il Follonica Gavorrano, che domani domenica alle 14.30 farà visita al Tau Calcio al Comunale di Altopascio per la 13esima giornata del campionato di Serie D girone E.

In classifica i padroni di casa, dopo la sconfitta di Prato, si trovano al nono posto con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte), mentre il Follonica Gavorrano dopo il pareggio casalingo con la Lucchese è terzo con 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte), a pari merito con il Siena. Nelle ultime cinque gare il Tau ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, mentre il Follonica Gavorrano una vittoria e quattro pareggi, conservando l’imbattibilità in campionato assieme ai lanieri.

Per completare il quadro statistico il Tau Altopascio ha segnato 13 gol e ne ha subiti 18, mentre il Follonica Gavorrano ne ha fatti 17 e incassati 10.

“Andiamo su un campo difficile – commenta mister Alessandro Manni –. Sappiamo bene che tipo di compagine è e che campionati ha fatto in questi anni. Dopo la sconfitta a Prato avranno voglia di riprendere il cammino e stare lì davanti, essere protagonisti. Credo che loro e il Seravezza siano le squadre che negli ultimi anni hanno sempre fatto i playoff. Quale miglior partita per metterci subito di nuovo alla prova? Sarà una difficoltà diversa, perché hanno giocatori diversi. Se vogliamo fare questo step in avanti c’è bisogno di mettere quell’elemento in più, quella che in napoletano chiamano “cazzimma”. Se acquisiamo questo aspetto qua, allora diventiamo una squadra fastidiosa. Ecco, è questo che vorrei riuscire a trasmettere ai miei”.

Negli ultimi otto scontri diretti tra le due squadre sono arrivati quattro vittorie del Tau Calcio Altopascio, tre del Follonica Gavorrano e un pareggio.

Nella scorsa stagione nel match di andata la debacle esterna biancorossoblù per 6-1, dopo il vantaggio di Pescicani e alcuni episodi che hanno penalizzato oltremodo il risultato. Nel ritorno vittoria esterna del Tau per 1-2.

Bisogna tornare poi alla stagione 2023/24, dove ci sono state addirittura quattro sfide tra le due squadre. Nel primo turno della Coppa Italia, giocato al Malservisi-Matteini, era arrivato un pareggio per 2-2 nei 90 minuti, con successiva vittoria ai rigori per i biancorossoblù. In campionato, a Bagno di Gavorrano nel girone di andata vittoria di misura per 1-0. Il ritorno ad Altopascio aveva visto i biancorossoblù vincitori ancora di misura per 0-1. Le due formazioni si erano anche affrontate nella semifinale play off, vinta dagli amaranto al Malservisi-Matteini per 1-3.

Alla pari invece il doppio confronto dell’annata precedente, dove ad avere la meglio era stato il fattore campo: vittoria interna infatti per il Follonica Gavorrano per 3-1, mentre in trasferta aveva avuto la meglio il Tau per 2-1.

Tra gli ex di giornata figurano il portiere Laerte Tognetti e il difensore Pietro Carcani.