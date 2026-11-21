CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A Castiglione della Pescaia la Festa dell’Albero si conferma un’importante occasione per sensibilizzare le nuove generazioni alla cura dell’ambiente e alla salvaguardia della biodiversità.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Legambiente, promuove l’iniziativa coinvolgendo le scuole del territorio in due appuntamenti dedicati all’educazione ambientale. Le attività si svolgeranno martedì 24 novembre, con la partecipazione di 28 alunni delle classi 4° A e 4° B della scuola primaria, e mercoledì 25 novembre, quando saranno coinvolti 22 bambini della scuola dell’infanzia.

A partire dalle 10:00 in entrambe le giornate, le educatrici di Legambiente proporranno ai piccoli partecipanti una lezione di approfondimento sull’importanza degli alberi per il mantenimento degli ecosistemi e l’equilibrio della natura con la lettura dell’albo illustrato “Come un albero”. A seguire, i bambini saranno protagonisti di un laboratorio creativo durante il quale, attraverso il riutilizzo di materiali di riciclo, realizzeranno un abete da utilizzare come decorazione natalizia.

A ciascun partecipante sarà inoltre consegnato un piccolo gadget contenente semini di pomodoro da far germogliare a casa insieme alla propria famiglia. Un piccolo gesto concreto per imparare, fin da piccoli, quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente e contribuire alla tutela del proprio ecosistema.

«La Festa dell’Albero a Castiglione della Pescaia non è soltanto un momento di celebrazione, ma un’occasione preziosa di responsabilità condivisa – dichiara la sindaca Elena Nappi –. Attraverso esperienze semplici, come il laboratorio creativo, il riutilizzo dei materiali e la possibilità di piantare un seme, i bambini potranno scoprire che anche i piccoli gesti quotidiani contribuiscono alla tutela della natura e della biodiversità. Educare le nuove generazioni alla sostenibilità significa investire nel futuro della nostra comunità e del territorio in cui viviamo».