GROSSETO – Una donna di 62 anni è stata investita da un’auto nel pomeriggio di oggi, in piazza De Maria a Grosseto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.50, quando è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Misericordia di Grosseto e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento.