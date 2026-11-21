MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima e la Commissione comunale per le Pari Opportunità celebrano la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un programma di iniziative che si svolgeranno dal 23 al 25 novembre, dedicate alle scuole, nella convinzione che il contrasto alla violenza di genere debba partire soprattutto dall’educazione, dalla consapevolezza e dalla costruzione di una cultura del rispetto.

Si comincia lunedì 23 e martedì 24 novembre, al Nuovo Cinema Goldoni, dove otto classi delle scuole superiori del territorio, per un totale di circa 200 studentesse e studenti, assisteranno alla proiezione del film “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi. La pellicola racconta la storia di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa universitaria uccisa dall’ex fidanzato nel novembre 2023, alla vigilia della laurea.

Il 25 novembre, all’Istituto di istruzione superiore Bernardino Lotti, si terrà invece l’incontro “Dalla Costituzione alle sentenze della Corte costituzionale – Il lungo cammino dei diritti delle donne”, curato da Maria Luisa Massai, già segretario generale di diversi Comuni toscani.

L’iniziativa proporrà agli studenti un percorso originale e partecipato per conoscere le tappe fondamentali dell’affermazione dei diritti delle donne nel nostro Paese. “Il punto di partenza sarà l’Assemblea Costituente e il contributo delle 21 donne elette il 2 giugno 1946, le cosiddette Madri Costituenti. – spiega Maria Luisa Massai – Non si tratterà di ripercorrere le singole biografie, ma di mettere in luce l’atteggiamento di queste donne e la determinazione con cui entrarono in un’istituzione composta in larghissima maggioranza da uomini, con competenza e con il coraggio di prendere la parola, confrontandosi e difendendo le proprie posizioni, senza arretrare di fronte a pregiudizi e resistenze. Un esempio di partecipazione attiva e consapevole, che ha contribuito a introdurre nella Costituzione i principi di uguaglianza e di pari dignità, ponendo le basi per il riconoscimento dei diritti delle donne nella famiglia, nel lavoro e nella vita politica”.

Per rendere gli studenti protagonisti dell’incontro alcuni di loro saranno invitati a interpretare il ruolo dei deputati dell’Assemblea Costituente, leggendo i passaggi del dibattito parlamentare sull’ammissione delle donne alla Magistratura. Saranno messi a confronto gli interventi di deputati uomini, alcuni contrari e altri favorevoli, con quelli delle due deputate Maria Federici e Maria Maddalena Rossi, che si batterono con determinazione per il riconoscimento di questo diritto.

Dalla ricostruzione di quel confronto storico si passerà al ruolo della Corte costituzionale e all’importanza delle sue sentenze nell’affermazione concreta dei diritti sanciti dalla Carta. Tra i casi affrontati ci saranno quello di Rosa Oliva, che portò all’apertura alle donne di tutti gli uffici pubblici, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di adulterio e il riconoscimento del diritto al doppio cognome.

“Un percorso che aiuterà i giovani a comprendere come i principi costituzionali non siano acquisizioni astratte o definitive – sottolinea Grazia Gucci, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima – ma diritti che hanno richiesto battaglie, partecipazione e cambiamenti culturali e giuridici, per trovare piena attuazione. Ci sembra un messaggio importante da far passare all’interno della scuola, che è uno dei luoghi fondamentali da cui partire per costruire una cultura del rispetto e della parità”.

“Ringraziamo la professoressa Anna Ciaffone che ha coordinato all’interno dell’istituto la programmazione dell’evento. – aggiunge Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità – In occasione del 25 novembre il Comune e la Commissione Pari Opportunità, nel solco della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne già avviata negli anni precedenti, hanno inoltre stampato una locandina da esporre nelle attività commerciali e un segnalibro con il numero antiviolenza e stalking 1522, che è attivo h24.

Il segnalibro sarà distribuito nelle scuole di ogni ordine e grado. Quest’anno collaborano alla distribuzione dei materiali negli esercizi commerciali, i ragazzi e le ragazze della Consulta Giovani del Comune, che ringraziamo. Un coinvolgimento importante che testimonia la volontà di rendere le giovani generazioni parte attiva nella diffusione di messaggi di sensibilizzazione e nella promozione di una comunità attenta e consapevole”.

Maria Luisa Massai: la Costituzione è stata per quarant’anni la base del suo lavoro e, dopo il pensionamento, è diventata una vera passione di studio e approfondimento. Ha sentito il desiderio di comprenderne sempre meglio la genesi, le idee che hanno ispirato le donne e gli uomini che l’hanno scritta e il significato più profondo dei suoi articoli. Da circa tre anni porta avanti questo interesse attraverso incontri organizzati con la Libera Università di Follonica e con diverse associazioni, affrontando temi come la nascita della Costituzione, la dignità, il lavoro, la funzione rieducativa della pena e le più importanti sentenze della Corte costituzionale.