GROSSETO – Match cruciale per il Circolo Pattinatori Grosseto, che domani domenica alle 18 si giocherà, sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio, un posto nella finale Intergirone della Coppa Italia di serie B, contro il Cgc Viareggio. I ragazzi di Massimo Mariotti tornano in campo, dopo una settimana dedicata ai Centri Promote, dopo l’appassionante pareggio nella semifinale d’andata di due settimane fa al Palabarsacchi per 8-8, con continui sorpassi e controsorpassi durante i 50 minuti di gioco e il rigore di Stefano Paghi (match winner con 4 segnature) che ha fissato il finale. Si parte in sostanza dallo 0-0 con Saavedra e compagni che potranno contare però sul fattore campo per superare il turno e sfidare la vincitrice di Pumas Viareggio-Prato.

Biancorossi favoriti dal pronostico, ma il tecnico grossetano non si fida e invita i suoi alla massima concentrazione e determinazione: “In una partita secca può succedere di tutto – dice Mariotti – In tempi non sospetti ho sempre detto che non è scontata una nostra vittoria. Accanto alle prestazioni di Saavedra e Paghi, per avere la meglio di una formazione giovane ma di qualità, ci servirà ovviamente la collaborazione del resto del gruppo. Non guardiamo la squadra con cui salimmo in A2 otto anni fa, costruita con un gruppo di giocatori più esperti di questi. Se quest’anno ti capita di giocare contro una squadra come il Cgc Viareggio puoi rischiare di non vincere. Abbiamo però la gara di ritorno in casa. Giocarsi la finale sarà uno stimolo per tutti, giovani e veterani, il nostro obiettivo è passare il turno. Ripeto, non è scontato, serve l’atteggiamento giusto, non essere superiori, se poi non giochiamo con la cattiveria necessaria”.

Come detto, la vincente approderà nella finale Intergirone, messa in calendario nelle stesse date delle prime due giornate del campionato di serie B.

“Mi aspetto che per la finale Intergirone – fa presente il mister del Cp Massimo Mariotti – si rispettino le date indicate nel comunicato n.8 dello scorso 8 agosto, vale a dire andata il 28 novembre e ritorno il 5 dicembre, preparato dal responsabile della Gestione Campionati, visto che a fine dicembre (nel comunicato si è parlato del 19 o 20) si dovrà rispettare la data originaria: non si può certo far viaggiare, chiunque siano le qualificate, infrasettimanalmente, la rappresentante dell’Emilia, della Toscana e il Giovinazzo. E’ sicuramente più facile posticipare le gare di campionato, anche perché in questo momento è prioritario garantire la possibilità, per noi come per le altre squadre, di avere la squadra al completo per la Coppa Italia. Per la serie B è più facile trovare altre date per il recupero, avendo da affrontare il Viareggio Hockey e il Camaiore”.

Massimo Mariotti recupera per questa sfida importantissima Gigi Brunelli, una pedina importante e abituata a questi incontri da dentro o fuori, per cui il C.P. Grosseto si presenta in pista al gran completo. I giocatori in preallarme: Squarcia, Riva; Saavedra, Bianchi, Bruzzi, Paghi, Cardi, Giusti, Brunelli, Giabbani, Perfetti.