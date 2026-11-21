Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un altro turno complicato attende la Blue Factor: per la sesta giornata di A1 la trasferta domenicale al Cà Dolfin per affrontare l’Ubroker Bassano (fischio d’inizio alle 18, con arbitri Alfonso Rago di Giovinazzo e Giorgio Fontana di Milano), è da considerare difficilissima.

Il Castiglione di Michele Achilli dopo il pari della seconda giornata a Follonica ha inanellato tre sconfitte consecutive, anche se nell’ultimo turno contro il Valdagno, ma era successo lo stesso a Viareggio contro il Cgc, una reazione i biancocelesti l’hanno data nel secondo tempo. Servirà ben altro per arginare la capolista, sempre a segno nei cinque turni, l’ultima vittoria a Forte dei Marmi pur soffrendo ma regolando i rossoblù nel finale. La squadra di Alessandro Bertolucci (tecnico anche della nazionale italiana) rimane una delle favorite per la conquista di qualche trofeo in questa stagione, certamente la rivale numero uno del Trissino.

In estate è arrivato il bomber Lucas Martinez, già ex Monza, Follonica, Breganze e Lodi, prima dell’esperienza portoghese con Oliveirense nelle ultime sei stagioni. Poi la coppia Montigel-Francisco Ipinazar, con Pozzato universale e Giuliani, oltre alle conferme di Patricio Ipinazar e Posito, sono arrivati Leonardo Diquigiovanni ex capitano del Valdagno, e Pietro Agostini (2003) dal Breganze. Nel Castiglione potrebbe tornare fra i titolari Mattia Maldini, e pronto rimane anche Brando Santoni che ha ben impressionato nei minuti giocati contro il Valdagno.

“A Bassano è un’altra partita dal risultato proibitivo – ha detto Achilli – però il nostro obbiettivo è quello di far bene e di crescere. In questo momento è un percorso in salita, i giallorossi giocano per vincere lo scudetto, noi per la salvezza”. Lo scorso anno due vittorie bassanesi: 4-0 all’andata al Cà Dolfin e 7-2 al ritorno al Casa Mora.

Impegni anche per il settore giovanile. L’Under 19 della Blue Factor è stata battuta 3-2 a Viareggio dalla Pumas A. Sempre domenica alle 11.30 a Viareggio l’Under 17 La Scala va a far visita alla Pumas per la sesta giornata. In pista al Casa Mora l’Under 13 e l’Under 11 (a partire dalle 11 e poi a seguire) con il Forte dei Marmi.