MANCIANO – Donne che si mettono in gioco per raccontare la bellezza che resiste al tempo e, allo stesso tempo, sostenere altre donne. Nasce con questo obiettivo “Libere – La bellezza non ha tempo”, il calendario artistico 2027 realizzato con alcune ospiti della Rsa La Cupolina di Manciano.

Il progetto prende forma grazie a Laura Zaganella, animatrice, e Meri Mazzoni, fisioterapista della struttura, che ogni giorno condividono momenti di vita con le ospiti. Nei loro volti hanno riconosciuto storie, passioni, forza e personalità che meritavano di essere raccontate anche attraverso la fotografia.

Da qui l’idea di realizzare un calendario capace di celebrare la bellezza senza limiti di età, con la collaborazione della fotografa Gessica Tiribocchi e della make-up artist Milvi Colmenares.

Un lavoro non privo di difficoltà, tra la necessità di allestire un set fotografico, gli impedimenti fisici e motori delle protagoniste e il naturale pudore di chi non è abituata a stare davanti a un obiettivo. Ostacoli superati grazie alla volontà delle donne coinvolte, che hanno scelto di mettersi in gioco e mostrare con orgoglio i segni del tempo.

Il ricavato a sostegno delle donne vittime di violenza

Il calendario sarà disponibile dal 27 novembre, al prezzo minimo di 10 euro. La prima occasione per acquistarlo sarà durante l’evento “Sovrappensiero è un posto bellissimo”, in programma alle 18 al Nuovo Cinema Moderno di Manciano, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Successivamente, informazioni sulle modalità di acquisto saranno pubblicate sui canali social della Rsa La Cupolina.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Olympia de Gouges, che a Manciano e in tutta la provincia di Grosseto sostiene le donne vittime di violenza e le accompagna nei percorsi di uscita dalla violenza.

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Rsa La Cupolina e alla sensibilità della direttrice Neira Pellegrini.

Un calendario che va oltre le fotografie: un messaggio di libertà, consapevolezza e solidarietà, per ricordare che la bellezza non ha età e che ogni donna, a qualsiasi età, può continuare a raccontare la propria storia.