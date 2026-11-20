GROSSETO. Quindici formaggi premiati con un Super Gold, una medaglia d’oro, cinque d’argento e otto di bronzo. Il Fiorino torna dai World Cheese Awards 2026 con un risultato di grande prestigio, impreziosito dalla Riserva del Fondatore Special Edition, insignita della Super Gold e selezionata fra i 14 migliori formaggi al mondo. La trentottesima edizione della competizione casearia internazionale si è svolta nei giorni scorsi a Córdoba, in Spagna, con numeri da record: 5.330 formaggi provenienti da 45 Paesi, valutati alla cieca da 270 giudici di 51 nazionalità. La Riserva del Fondatore Special ha ottenuto un risultato ancora più significativo considerando che soltanto 108 dei 5.330 formaggi in gara hanno ricevuto la Super Gold e che, fra questi, appena 14 sono stati scelti dalla Super Jury per disputare la finale mondiale.

Riserva del Fondatore tra i 14 migliori formaggi al mondo

Riserva del Fondatore Special Edition, Super Gold. La Riserva del Fondatore del Caseificio Il Fiorino compie vent’anni e li celebra con un altro traguardo mondiale. Ai World Cheese Awards 2026 di Córdoba la Special Edition ha conquistato il Super Gold ed è entrata tra i quattordici finalisti del Campionato Mondiale, la terza finale per la Riserva, che nella versione tradizionale ha ottenuto anche un argento. Il riconoscimento premia un pecorino raro, prodotto in quantità estremamente limitate: ogni anno vengono selezionate circa cento forme numerate, che affinano per quasi due anni nella grotta naturale dei Fiorini, scavata nella roccia nel cuore di Roccalbegna. Questa lunga maturazione dona alla Special Edition un profilo complesso, profondo ed elegante, con una pasta friabile ma ancora piacevolmente solubile, sentori di frutta secca e burro e una lunga persistenza al palato.

Quindici medaglie per Il Fiorino ai World Cheese Awards

Il risultato conferma un percorso già ricco: il Super Gold di Berna nel 2025, le medaglie di Tours e di Stafford, le tre stelle ai Great Taste Awards e il premio di migliore eccellenza gastronomica del Centro Italia. In tutto, tra Riserva e Special Edition, sono due Super Gold, quattro argenti e tre bronzi solo considerando gli ultimi due anni.

Dedicato al fondatore Duilio Fiorini, il formaggio nasce a Roccalbegna ed è oggi uno dei simboli dell’azienda. A completare il medagliere de Il Fiorino è arrivata la medaglia d’oro assegnata al Cacio di Venere. Cinque le medaglie d’argento, di cui una conquistata dalla Riserva del Fondatore, dal Cacio del Grifone, dal Cacio di Caterina e da altri formaggi di prossima uscita.

Un pecorino raro: solo cento forme prodotte ogni anno

La vera soddisfazione, però, arriva dalle novità: gran parte dei riconoscimenti è andata a prodotti inediti, che entreranno a breve nel catalogo del caseificio e saranno presentati ai clienti più affezionati durante il 2027. Un risultato che valorizza produzioni molto diverse per caratteristiche, lavorazioni e stagionature: dai pecorini affinati a lungo nella grotta naturale di Roccalbegna ai formaggi biologici, aromatizzati e prodotti con caglio vegetale. Ad accomunarli sono i valori che porta avanti Il Fiorino dal 1957: latte proveniente solo dai pascoli della Maremma, attenta selezione delle materie prime, una lavorazione artigianale e una cura del dettaglio per ogni formaggio.

Nel 2027 il caseificio festeggia 70 anni di storia

“La Super Gold della Riserva del Fondatore Special Edition e il suo ingresso fra i 14 migliori formaggi al mondo – dichiara Angela Fiorini – ci hanno regalato un’emozione difficile da descrivere. È il riconoscimento a un pecorino raro, prodotto in quantità estremamente limitate: solo 100 forme numerate ogni anno superano la nostra selezione e sono giudicate abbastanza speciali da proseguire la maturazione fino all’anno successivo. A questo pecorino dedichiamo quasi due anni di attesa, cura e lavoro nella nostra grotta naturale. Le medaglie ottenute a Córdoba raccontano però anche la forza e la qualità dell’intera produzione de Il Fiorino. È una grande soddisfazione vedere premiate anche le nuove creazioni, segno che il lavoro della nostra squadra viene riconosciuto: i casari e gli allevatori che ogni giorno condividono con noi impegno, passione e ricerca dell’eccellenza. Per la Riserva del Fondatore è la terza finale mondiale: un traguardo raggiunto da pochissimi formaggi al mondo, che racconta una qualità non occasionale ma costruita nel tempo, con costanza e ricerca continua.

“Questo traguardo – continua Simone Sargentoni – arriva alla vigilia di un anno speciale: nel 2027 Il Fiorino compirà 70 anni. Settant’anni dal 1957, quando mio padre Duilio iniziò questo cammino, e a ogni persona che, giorno dopo giorno, ha contribuito a farlo crescere. Arrivare a questa ricorrenza con un Super Gold assegnato proprio al formaggio che porta il nome del fondatore è come un filo rosso che attraversa la nostra storia: sembra un abbraccio, quasi un’approvazione di chi ha iniziato tutto. Vedere la Riserva del Fondatore tra i migliori formaggi al mondo, insieme ad altri quindici prodotti premiati, ci riempie di orgoglio e di commozione. E ci dà nuova energia per continuare a innovare, custodendo le nostre radici e il legame indissolubile con Roccalbegna e la Maremma”.