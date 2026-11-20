GROSSETO – Istruitevi, agitatevi, organizzatevi. A distanza di oltre 100 anni la frase di Antonio Greamsci torna in piazza sulle spalle dei ragazzi e degli studenti che questa mattina hanno manifestato per i diritti della scuola, per il taglio ai fondi all’istruzione pubblica, per il futuro aderendo così allo sciopoero generale.

Le parole di Gramsci

«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza» diceva Gramsci sul primo numero della rivista politico culturale socialista L’Ordine Nuovo, pubblicato in una data simbolo: il primo maggio del 1919.

La terza manifestazione in poche settimane

È i ragazzi lo hanno fatto. Come stanno facendo ormai da giorni. Sono scesi in piazza per la terza volta nel giro di poche settimane, perché non si adattano «ad accettare supinamente i tagli che il governo fa alla scuola e alla sanità, finendo con agevolare il privato e mortificando il pubblico».

In piazza anche l’Oga

A scendere in piazza al fianco dei più giovani l’Oga, l’officina giovani antifascisti. «La presenza qui della nostra organizzazione dimostra che a Grosseto ci sono giovani disposti a lottare sia socialmente che politicamente per i diritti».

«Noi ci basiamo su quattro pilastri – afferma uno dei portavoce dell’Oga Baptiste Guyon – la democrazia, che dovrebbe essere l’obiettivo di tutti noi, l’antifascismo come scritto in ogni punto della Costituzione, un inclusione delle più radicali, contro ogni struttura di oppressione, e infine una militanza feroce il più possibile: se vogliamo conquistarci il futuro, dobbiamo lottare per questo».

«Il sistema rigetta chi lo fa funzionare»

«Oggi in piazza ci sono lavoratori e studenti che il sistema rigetta. Il sistema rigetta le persone che lo fanno funzionare: gli agricoltori, gli insegnanti, gli studenti che sono il futuro di questo Paese. Questo sistema che denunciamo è il capitalismo che provoca morte e tristezza. Questo Governo e il sistema di muovono su due assi: neoliberista che taglia i servizi e i diritti. È sempre più difficile studiare perché il costo dei libri, degli affitti, dei trasporti è insostenibile».

«Non saremo i vostri soldati»

«U n altro asse è quello autoritario: spendono miliardi per le armi che poi vendono. Facendo profitto sulla morte della gente. E pensano così di esportare la democrazia. Ma noi non saremo i vostri soldati, non moriremo nelle vostre guerre. Il Governo può manganellarci nelle piazze, lasciarci senza un futuro, lasciare i lavoratori a casa ma se noi bruciamo loro bruciano con noi. Svegliamoci e conquistiamo il nostro futuro».

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