GROSSETO – «La gente ha cominciato a percepire che esserci fa la differenza e che è possibile un’alternativa a questo tipo di società – dice Monica Pagni, segretaria generale della Cgil di Grosseto – Un’alternativa adeguata a queste persone, a oltre il 90 per cento delle persone che vivono di reddito fisso e che da questa finanziaria e dall’azione di questi governi non hanno avuto niente, anzi vedono solo peggiorare le condizioni materiali della propria vita».

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Lo ha detto nella giornata dello sciopero generale di oggi, proclamato dalla Cgil per l’intera giornata lavorativa. A Grosseto il sindacato è sceso in piazza con una manifestazione che ha richiamato in piazza Dante oltre 2mila persone. Nello stesso giorno hanno scioperato anche gli studenti. I due cortei si sono uniti prima di entrare in via Mazzini in un abbraccio che ha visto anche i docenti fianco a fianco con i ragazzi.

L’appello: fermarsi per rivendicare un futuro diverso

«Fermarsi per far sentire la propria voce, incrociare le braccia per rivendicare un futuro diverso»: era questo l’appello lanciato dalla Cgil Grosseto alla vigilia, rivolto a lavoratrici, lavoratori, giovani e pensionati. La mobilitazione, ha spiegato il sindacato, voleva rimettere al centro anche i più giovani, insieme a lavoro, salari, pensioni, diritti e qualità dei servizi pubblici.

Al centro della protesta c’è la richiesta di un lavoro sicuro, dignitoso e stabile, di stipendi e pensioni più alti, di un fisco giusto e davvero progressivo, di una sanità e di una scuola pubbliche accessibili, del diritto alla casa e allo studio. La Cgil la descrive come una mobilitazione contro il carovita, la precarietà e le politiche che, a suo giudizio, continuano a sottrarre risorse al welfare mentre crescono le spese per il riarmo.

Donne e lavoro: i numeri della provincia

Tra le persone che, secondo il sindacato, pagano di più il prezzo delle disuguaglianze nella provincia di Grosseto ci sono le donne e i giovani. A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Coordinamento donne della Cgil Grosseto ha richiamato il legame tra indipendenza economica, diritti e libertà.

«Non sono due date slegate – sottolinea Claudia Rossi, responsabile del Coordinamento donne – esiste un filo rosso che unisce il 20 e il 25 novembre: la violenza contro le donne si combatte anche garantendo autonomia finanziaria, lavoro stabile, salari dignitosi e un sistema di welfare efficiente. Una donna senza un lavoro stabile e una retribuzione adeguata non è pienamente libera, perché può essere esposta a ricatti e discriminazioni oppure anche a violenze. È una realtà che abbiamo conosciuto anche attraverso le testimonianze delle donne che si sono rivolte al nostro sportello di ascolto Dalida».

I dati citati dalla Cgil: in provincia il part-time riguarda il 52,6 per cento delle lavoratrici dipendenti private, contro il 18,7 per cento degli uomini, una quota che supera il dato regionale e nazionale. Nel 2025, su 33.448 persone inattive in provincia, 20.277 sono donne. Nel settore privato il divario salariale medio tra uomini e donne è del 23,2 per cento, nel pubblico del 26,1 per cento. Le conseguenze arrivano fino alla pensione: per il Fondo pensione lavoratori dipendenti, l’importo medio mensile delle pensioni vigenti nel 2025 è di 1.055,20 euro per le donne, contro i 2.110,50 euro degli uomini.

«Questi numeri – prosegue Rossi – raccontano una realtà che non possiamo più accettare. Nella nostra provincia il lavoro femminile è spesso caratterizzato da stagionalità, part-time involontario e precarietà. Non basta avere un’occupazione se questa non garantisce autonomia, dignità e possibilità di costruire il proprio futuro».

Monica Pagni: «Un cambio di rotta»

La partecipazione allo sciopero, racconta Pagni, già si percepiva nelle assemblee, sia nei luoghi di lavoro sia sul territorio, con pensionati e persone senza lavoro. Per la segretaria generale i dati Inps sono una fotografia che deve far riflettere la comunità. «Il divario salariale, la diffusione del part-time tra le donne, la precarietà e le difficoltà di accesso a un lavoro stabile non sono fenomeni isolati – dichiara – sono il risultato di un sistema che continua a produrre disuguaglianze e a penalizzare soprattutto chi ha meno strumenti per difendersi».

Le ragioni dello sciopero, spiega, sono i contratti rinnovati e le retribuzioni che recuperino il potere d’acquisto, gli investimenti in sanità pubblica, scuola e servizi sociali, e la richiesta che il lavoro di cura non sia scaricato sulle famiglie e soprattutto sulle donne. «Perché i giovani – aggiunge – non possono essere condannati a una successione di contratti precari, stipendi bassi e affitti insostenibili. E perché le risorse pubbliche devono essere destinate a garantire diritti, protezione sociale e opportunità, non a finanziare la corsa agli armamenti».

Sulle ripercussioni della manovra sul territorio, Pagni teme che le persone si sentano abbandonate e vede a rischio soprattutto sanità e scuola. Critica anche il metodo: «Questa volta hanno fatto anche peggio: ci hanno chiamati dopo, quando la discussione parlamentare era già iniziata e le decisioni erano già prese. Qui potrebbe esserci una devastazione, sia dal punto di vista del lavoro, perché è occupazione mancata in un territorio come questo, sia per la possibilità della gente di vivere qui».

Gli studenti: «Fight for our future, not their wars»

La giornata coincideva con lo sciopero internazionale delle studentesse e degli studenti, promosso in numerosi Paesi europei con lo slogan «Fight for our future, not their wars» (Lottiamo per il nostro futuro, non per le loro guerre). Per la Cgil il 20 novembre non è stato soltanto una giornata di protesta, ma una presa di posizione collettiva sulle priorità del Paese: perché, ha ricordato il sindacato, il futuro non si aspetta, si costruisce.

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