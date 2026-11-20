GROSSETO. Lavoratori e studenti in piazza per chiedere più diritti e per protestare contro la manovra del Governo Meloni. I due cortei organizzati per la giornata di oggi si sono incontrati in piazza Dante.

Uno, quello organizzato dalla Cgil, è partito da piazza Rosselli, per tutti piazza della vasca, e l’altro con gli studenti è partito dalla Cittadella dello studente.

Ecco le prime immagini della manifestazione. Seguiremo da vicino le iniziative messe in campo nella giornata di oggi.

Tante le scuole chiuse in provincia. Ancora non ci sono dati sui disagi causati al trasporto pubblico.

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