ISOLA DEL GIGLIO – Un riconoscimento per celebrare il coraggio, la solidarietà e il più autentico spirito marinaresco.

Si è svolta giovedì 19 novembre, nella Sala dei Lombi a Giglio Castello, la cerimonia di consegna delle Benemerenze Civili concesse dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ai concittadini Ido Cavero e Leonardo Cavero, padre e figlio, protagonisti di un eroico salvataggio in mare avvenuto otto anni fa.

Il motivo della concessione della Benemerenza Civile è così espresso: «Con estremo coraggio e pronta determinazione, incurante delle avverse condizioni meteo-marine, unitamente a un congiunto, si portava, con la propria imbarcazione, nei pressi di un natante semiaffondato a causa della forte mareggiata, riuscendo a soccorrere e portare in salvo otto persone. Esempio di altruismo e umana solidarietà».

I fatti risalgono al 20 agosto 2018. In quella giornata, con il mare in tempesta, un’imbarcazione era accidentalmente semi-affondata; gli occupanti, tra i quali il giornalista Guido Meda, erano riusciti a mettersi momentaneamente al riparo su una zattera gonfiabile, restando però in balia delle onde. Senza esitare, Ido e Leonardo erano usciti con la propria barca e, sfidando le difficili condizioni meteo-marine, erano riusciti a raggiungere e trarre in salvo i naufraghi.

A consegnare oggi gli attestati è stato il Commissario Straordinario Riccardo Malpassi, che si è congratulato personalmente con i due cittadini per lo straordinario gesto di solidarietà. Alle sue parole hanno fatto eco diversi presenti, ricordando con affetto e stima come padre e figlio abbiano da sempre risposto «presente» a ogni richiesta di aiuto o situazione di emergenza sull’isola.

Nonostante la giornata piovosa, l’evento ha richiamato una folta rappresentanza istituzionale e associativa: erano presenti i delegati della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, oltre ai rappresentanti della Misericordia, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Pro Loco. In sala anche alcuni dipendenti comunali e i familiari dei due premiati.

Particolarmente toccante è stato l’intervento degli stessi protagonisti, che hanno ripercorso quei concitati momenti del 2018, condividendo con i presenti lo stato d’animo vissuto nelle fasi più critiche del soccorso. Con grande semplicità, padre e figlio hanno concluso spiegando di non aver fatto nulla che non rifarebbero domani.

Al termine della parte ufficiale, la cerimonia si è conclusa con un momento conviviale che ha permesso a tutta la comunità riunita di brindare e stringersi con orgoglio attorno ai due concittadini.