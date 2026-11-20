FOLLONICA – Imparare a riciclare divertendosi, trasformando vecchi giornali in nuovi fogli di carta. È l’esperienza che ha coinvolto 107 bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia di Follonica, nell’ambito del progetto di Educazione ambientale per l’anno scolastico 2026/2027.

I laboratori, curati da Dominga Tammone, illustratrice, educatrice ambientale e performer teatrale, si sono svolti in quattro plessi scolastici: Il Fontino e I Melograni dell’I.C. Follonica 2, Cassarello e Campi Alti dell’I.C. Follonica 1.

Al centro delle attività, la raccolta differenziata e il riciclo creativo della carta. Dopo una breve introduzione sulle corrette pratiche di conferimento, i bambini hanno sperimentato tutte le fasi della produzione della carta riciclata: dallo spezzettamento dei giornali alla preparazione dell’impasto, fino all’utilizzo del telaio per ottenere nuovi fogli. Nei prossimi mesi, insieme alle insegnanti, li trasformeranno in segnalibri, decorazioni e piccoli manufatti.

“Educare al rispetto dell’ambiente significa innanzitutto insegnare, fin da piccoli, che anche i gesti quotidiani possono fare la differenza. Attraverso questi laboratori i bambini non si sono limitati ad ascoltare indicazioni sulla raccolta differenziata, ma hanno potuto sperimentare concretamente il valore del riciclo, scoprendo come un materiale destinato a essere gettato possa trasformarsi in qualcosa di nuovo. È proprio attraverso esperienze pratiche, coinvolgenti e divertenti, che possiamo contribuire a far crescere cittadini più consapevoli e attenti alla tutela dell’ambiente. Siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione dei 107 bambini delle scuole dell’infanzia e del fatto che il progetto proseguirà nel 2027 coinvolgendo anche gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Investire nell’educazione ambientale significa investire nel futuro della nostra comunità” dichiara il vicesindaco con delega all’Ambiente Danilo Baietti.

L’iniziativa proseguirà nei primi mesi del 2027 con nuove attività rivolte anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Follonica. Il progetto si concluderà al termine dell’anno scolastico 2026/2027 con una giornata dedicata all’ambiente, che riunirà tutti gli studenti coinvolti per condividere le esperienze e i lavori realizzati.