FOLLONICA – Il Piano Operativo torna al centro del confronto politico a Follonica dopo la sentenza del Tar Toscana e le critiche dell’opposizione sui tempi della pianificazione urbanistica. A replicare al Pd sono la lista civica del sindaco Matteo Buoncristiani e Forza Italia, che contestano al centrosinistra di non aver completato il percorso durante gli anni di governo.

«C’è qualcosa di paradossale nel leggere le dichiarazioni dell’opposizione sul Piano Operativo di Follonica», esordisce la lista civica di Buoncristiani. «A impartire lezioni sui ritardi della pianificazione urbanistica sono proprio gli esponenti di quella stagione politica che, in otto anni di amministrazione, dal 2016 al 2024, non è riuscita a dotare Follonica di un nuovo Piano Operativo».

La lista civica ricostruisce le tappe della pianificazione urbanistica: «Il Regolamento Urbanistico è scaduto nel 2019 e le precedenti amministrazioni hanno impiegato sette anni per approvare il solo Piano Strutturale, lasciando in eredità un Piano Operativo ancora da adottare e misure di salvaguardia entrate in vigore appena due mesi dopo il nostro insediamento».

La sentenza del Tar, precisa la lista, «merita rispetto e sarà attentamente valutata anche sotto il profilo giuridico», ma «certamente non cancella otto anni di scelte, ritardi e responsabilità politiche».

L’amministrazione Buoncristiani rivendica il lavoro svolto negli ultimi due anni: «Abbiamo completato la redazione del Piano della Costa (Puad), anticipandolo rispetto al Piano Operativo per rispettare le scadenze imposte dalla normativa Bolkestein, e stiamo ultimando gli elaborati del nuovo Piano Operativo, la cui presentazione era comunque prevista per l’inizio del prossimo anno».

La lista civica sottolinea inoltre la necessità di portare avanti contemporaneamente i due strumenti: «Non ci spaventa il termine imposto dal Tar, ma è evidente che questo si sovrappone a un altro passaggio fondamentale: l’approvazione del Piano della Costa, necessaria per avviare le gare delle concessioni balneari».

La conclusione è un nuovo affondo al centrosinistra: «La differenza è semplice: noi stiamo lavorando per dare a Follonica il Piano Operativo che attende da anni. Loro, dopo non esserci riusciti, oggi ci spiegano come si fa».

Forza Italia: «Il centrosinistra ha avuto quasi cinque anni»

Sulla vicenda interviene anche Charlie Lynn, coordinatore comunale di Forza Italia, che ricorda come il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del contestuale Piano Operativo sia stato avviato nel novembre 2019, durante l’amministrazione di centrosinistra.

«Il Piano Strutturale è stato adottato nel novembre 2021 e approvato definitivamente nel novembre 2023, entrando in vigore il primo marzo 2024, senza però il contestuale Piano Operativo, che era espressamente previsto fin dall’avvio del procedimento», afferma Lynn.

«Dopo quasi cinque anni di amministrazione il centrosinistra è riuscito a portare a compimento soltanto il Piano Strutturale, concludendo il proprio mandato senza arrivare neppure all’adozione del Piano Operativo. Il Pd dovrebbe avere l’onestà politica di riconoscere le proprie responsabilità, anziché impartire lezioni a chi oggi è chiamato a recuperare il tempo perduto».

Forza Italia ricorda di aver chiesto già il 12 giugno la convocazione della Commissione urbanistica per affrontare il percorso del nuovo Piano Operativo. «A distanza di oltre cinque mesi, dobbiamo constatare che la Commissione non è stata ancora convocata per discutere il Piano Operativo. Una situazione che riteniamo necessario superare rapidamente».

La richiesta alla maggioranza: «Accelerare»

Lynn chiarisce però che le responsabilità della precedente amministrazione non possono diventare un alibi per chi governa oggi la città. Da qui la richiesta di conoscere lo stato di avanzamento del piano e di convocare quanto prima la Commissione urbanistica.

«Spetta oggi alla maggioranza di centrodestra imprimere l’accelerazione necessaria per arrivare all’adozione del nuovo Piano Operativo», dichiara. «La nostra non è una polemica nei confronti della maggioranza di cui facciamo parte, ma una sollecitazione costruttiva. Sostenere una maggioranza significa anche contribuire a migliorarne l’azione e segnalare tempestivamente le criticità».

L’ultimo passaggio è rivolto a entrambi gli schieramenti: «Al Pd diciamo che prima di impartire lezioni dovrebbe fare i conti con i ritardi accumulati durante i propri anni di governo. Alla nostra maggioranza chiediamo invece di dimostrare con i fatti la capacità di portare a compimento ciò che il centrosinistra ha lasciato incompiuto».

«Follonica ha bisogno di certezze, di opportunità di sviluppo e di uno strumento urbanistico moderno, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese», conclude Lynn. «Forza Italia aveva chiesto di accelerare già a giugno. Oggi quella richiesta è ancora più attuale. Basta rinvii. È il momento di passare dalle parole ai fatti».