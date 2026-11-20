GROSSETO – Sole, vento e temperature ancora miti per il periodo. È questo il quadro meteorologico in provincia di Grosseto per oggi, venerdì 20 novembre, e domani, sabato 21 novembre 2026. La Maremma vivrà due giornate prevalentemente asciutte, con ampie schiarite venerdì e un aumento della nuvolosità sabato. Le temperature massime potranno raggiungere i 19 gradi, ma attenzione al vento forte, soprattutto lungo la costa.

Venerdì 20 novembre: sole e vento

Oggi il tempo sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto nel pomeriggio. A Grosseto le temperature saranno comprese tra 11 e 19 gradi. Il vento rappresenterà l’elemento più significativo della giornata, con raffiche sostenute lungo il litorale e mare agitato.

Sabato 21 novembre: aumentano le nuvole

Domani il cielo sarà più variabile, con nuvolosità in aumento durante la mattinata e nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni significative: a Grosseto la probabilità di pioggia durante il giorno sarà intorno al 2%. Le temperature oscilleranno tra 9 e 19 gradi, con schiarite più ampie verso sera.

Le temperature nelle diverse zone della Maremma

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, il clima sarà più mite sulla costa e fresco sulle colline, con massime intorno ai 19 gradi a Follonica. Nel capoluogo si raggiungeranno i 18-19 gradi. Sull’Amiata farà più freddo, soprattutto nelle ore notturne. Al sud, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime potranno avvicinarsi ai 18-20 gradi.

Vento e mare: attenzione lungo la costa

Venerdì il vento sarà sostenuto, con condizioni marine difficili soprattutto nei tratti esposti. Sabato è attesa una graduale attenuazione del moto ondoso, anche se il mare potrà restare mosso. La prudenza è consigliata per le attività lungo il litorale.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo