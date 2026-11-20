GROSSETO. È morto il 19 novembre Giovanni Matozzi, per molti anni figura di riferimento della Uil del territorio e dirigente provinciale del Partito Socialista. La sua scomparsa ha suscitato il cordoglio della Federazione provinciale del Psi, della Uil e della Uil Pensionati, che hanno ricordato il suo lungo impegno nel sindacato e nella vita politica.

Il ricordo della Uil e della Uil Pensionati

Matozzi aveva iniziato il proprio impegno sindacale nella ditta Paoletti. Dopo la chiusura dell’azienda aveva continuato a operare all’interno della struttura della Uil, prima nei Servizi e successivamente nella categoria dei Pensionati, dove aveva ricoperto per due mandati la carica di segretario provinciale.

Anche dopo aver lasciato gli incarichi, aveva continuato a collaborare volontariamente con il sindacato, mettendo a disposizione la propria esperienza. «Aveva continuato volontariamente a dare il suo contributo all’attività del sindacato, dispensando volentieri consigli e suggerimenti grazie alla sua pluridecennale esperienza», ricordano dalla Uil e dalla Uil Pensionati.

Nella nota del sindacato viene sottolineato anche il suo essere mite e il suo rapporto con le persone che si rivolgevano alla Uil: «Il carattere calmo e corretto nei rapporti umani facilitava il contatto con le persone che si recavano alla Uil per un aiuto o un consiglio, spesso con seri problemi di lavoro».

La Uil ricorda inoltre il suo impegno politico e la lunga militanza socialista: «La sua impostazione di sindacalista riformista, la trasportava anche fuori del sindacato, nella politica, come risulta dalla sua lunga militanza nel Partito Socialista».

«Tutta la Uil e la Uil Pensionati si uniscono al dolore della moglie Fortunata e del figlio Roberto in questo triste momento» conclude il sindacato grossetano.

Il cordoglio del Partito Socialista

Anche la Federazione di Grosseto del Psi ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Matozzi, ricordandone il ruolo all’interno del partito e l’attenzione ai temi sociali.

«La Federazione di Grosseto del Psi piange la scomparsa del compagno Giovanni Matozzi e si unisce al cordoglio dei familiari», dice in una nota il Psi.

Il partito ricorda Matozzi molto bene. «Un dirigente provinciale del partito sempre attento e appassionato – lo descrivono – in particolare acceso sostenitore dei diritti dei lavoratori, così come anche dei pensionati».

La Federazione sottolinea inoltre come Giovanni Matozzi non facesse mai mancare il proprio contributo al dibattito politico: «Politico, locale e non solo – dicono dal Psi – Ci teneva sempre, in particolare, a far sentire la sua voce sui temi sociali più importanti: scuola, sanità, lavoro, casa».

Il messaggio si conclude con un ricordo personale: «Ci mancheranno tanto la sua umanità e la sua passione».

I funerali si svolgeranno domani, 21 novembre 2026, alle ore 11 a Grosseto, al cimitero di Sterpeto.