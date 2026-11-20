FOLLONICA. La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale sul contenzioso relativo alla decadenza e alla revoca della concessione dell’ippodromo trova soddisfatto il circolo di FdI locale. «La sentenza del Tar della Toscana che dà ragione al Comune di Follonica nel contenzioso con Follonica Corse Cavalli rappresenta una vittoria importante per l’amministrazione comunale e per tutta la città. Un risultato che conferma la bontà del percorso intrapreso e consente finalmente di guardare con maggiore fiducia al futuro dell’Ippodromo dei Pini», afferma il circolo di Fratelli d’Italia Follonica, commentando la pronuncia del Tar.

«Si chiude un capitolo lungo e complesso – prosegue FdI – nel quale l’amministrazione ha avuto il merito di difendere con determinazione gli interessi del Comune e della comunità follonichese. La pronuncia del Tar rafforza ora il percorso già avviato dall’amministrazione del sindaco Matteo Buoncristiani per restituire all’Ippodromo dei Pini una prospettiva concreta di rilancio».

Sull’ippodromo Fdi vuole rilanciare. «Adesso non bisogna fermarsi – termina FdI Follonica – perché la sentenza del Tar deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. L’obiettivo è riportare l’Ippodromo dei Pini al centro della vita sportiva ed economica della città, attraverso una gestione seria, sostenibile e capace di valorizzare una struttura che rappresenta una parte importante della storia di Follonica. La nostra attenzione continuerà a essere massima affinché questo percorso possa arrivare rapidamente a compimento».