GROSSETO – Il Tar della Toscana ha dato ragione al Comune di Follonica nel contenzioso con Follonica Corse Cavalli relativo alla decadenza e alla revoca della concessione dell’Ippodromo dei Pini. La controversia, avviata nel 2023, riguarda la gestione dell’impianto ippico cittadino, da tempo al centro di una vicenda amministrativa complessa.

A comunicare l’esito della sentenza è stata l’amministrazione comunale di Follonica, che considera la decisione dei giudici amministrativi un passaggio importante per il futuro della struttura e per il percorso avviato con l’obiettivo di arrivare a una nuova gestione.

La pronuncia del Tar rappresenta, secondo il Comune, un elemento decisivo per superare una situazione caratterizzata da anni di difficoltà e incertezze, consentendo all’amministrazione di proseguire con maggiore sicurezza nelle procedure per il rilancio dell’ippodromo.

Il contenzioso sulla concessione

La vicenda giudiziaria risale al 2023 e riguarda i provvedimenti di decadenza e revoca della concessione adottati nei confronti di Follonica Corse Cavalli, società che aveva in gestione l’impianto.

La controversia è quindi arrivata davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti comunali.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, il Tar si è espresso a favore del Comune di Follonica, confermando la posizione sostenuta dall’ente nel procedimento.

Un risultato che l’amministrazione considera particolarmente significativo anche alla luce delle conseguenze che la vicenda ha avuto sulla possibilità di programmare il futuro dell’impianto.

Variante urbanistica approvata e percorso per la nuova gestione

La decisione dei giudici si inserisce in un percorso che il Comune aveva già iniziato per individuare una soluzione destinata a restituire una funzione all’Ippodromo dei Pini.

L’amministrazione ha infatti già approvato la variante urbanistica e avviato il percorso per una nuova gestione della struttura.

La sentenza rappresenta quindi un ulteriore passaggio verso il recupero dell’impianto, anche se restano da definire le modalità e i tempi necessari per arrivare alla sua effettiva ripartenza.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è quello di creare le condizioni per rilanciare l’attività dell’ippodromo, superando le criticità che negli anni hanno interessato la struttura.

Il Siandco: «Una grande notizia per Follonica»

L’amministrazione comunale e il sindaco Matteo Buoncristiani hanno accolto con soddisfazione la pronuncia del Tar, definendola una notizia importante per la città e un risultato che permette di guardare con maggiore fiducia al futuro dell’impianto.

Nel commentare la decisione, il Comune ha inoltre rivolto un ringraziamento alle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, agli uffici comunali e allo studio legale che ha seguito il contenzioso, sottolineando il lavoro svolto per tutelare gli interessi dell’ente.

La priorità adesso è arrivare a una nuova fase per l’Ippodromo dei Pini, attraverso il completamento del percorso amministrativo già avviato e l’individuazione di una gestione che consenta di riportare in attività la struttura.

La sentenza segna dunque un passaggio rilevante nella vicenda dell’impianto follonichese, anche se per conoscere le prospettive concrete della riapertura sarà necessario attendere gli sviluppi delle procedure comunali.