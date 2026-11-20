GROSSETO – Azione guarda alle elezioni amministrative del 2027 con un obiettivo preciso: costruire un’alternativa all’attuale amministrazione comunale di Grosseto. Il dialogo con il centrosinistra è aperto, ma non si escludono altre soluzioni politiche. A spiegarlo è Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione, ospite oggi, 17 novembre, della rubrica video de Il Giunco Il tempo di un caffè.

Grassi è stato appena riconfermato alla guida provinciale del partito di Carlo Calenda durante il congresso che si è svolto venerdì 13 novembre. Un appuntamento che ha portato anche al rinnovo del direttivo e che segna l’inizio della preparazione alle prossime elezioni amministrative.

«Sono molto contento della riconferma – racconta Grassi –. Abbiamo un nuovo direttivo composto in gran parte da persone che già facevano parte della realtà di Azione. Siamo molto entusiasti e pronti ad affrontare le amministrative».

Il ruolo di Giacomo Cerboni

Tra le figure di riferimento del partito a Grosseto c’è anche Giacomo Cerboni, consigliere comunale di opposizione, che nei mesi scorsi ha aderito ad Azione portando con sé una lunga esperienza amministrativa.

«Giacomo sta facendo un lavoro eccezionale – sottolinea Grassi –. Lo faceva già prima di entrare in Azione, in consiglio comunale, come opposizione all’attuale governo di Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Adesso sta continuando il suo percorso all’interno di un partito. È una persona con cui lavoro splendidamente, di una correttezza e di una capacità incredibili».

Amministrative 2027: il dialogo con il centrosinistra

Il tema centrale dell’intervista riguarda naturalmente le alleanze in vista delle elezioni comunali del 2027, quando diversi comuni della provincia di Grosseto saranno chiamati al voto, a partire dal capoluogo.

Grassi conferma che Azione sta lavorando a un possibile accordo con il centrosinistra, ma chiarisce che la scelta definitiva dipenderà dai contenuti e dalle condizioni politiche.

«Indubbiamente è aperto un dialogo con il centrosinistra, non ne abbiamo mai fatto mistero. Crediamo che all’interno della coalizione di centrosinistra si possa costruire effettivamente un’alternativa che sia anche cucita sulla nostra identità e sui nostri valori».

Un’apertura che, tuttavia, non rappresenta una scelta obbligata.

«Ciò non toglie che, se questo non fosse possibile, si possano aprire altre alternative. L’elemento importante per noi è la discontinuità con l’attuale governo della città di Grosseto. Siamo sempre stati all’opposizione, sin da prima che entrassimo in consiglio comunale, e per noi la discontinuità è importante. Come raggiungerla è quello di cui stiamo discutendo in questi mesi».

Orbetello, Castiglione e Capalbio: prima i progetti, poi le alleanze

Il percorso di Azione non riguarda soltanto Grosseto. Il partito sta valutando anche gli scenari politici negli altri comuni che andranno al voto, tra cui Orbetello, Castiglione della Pescaia e Capalbio.

In questi territori, spiega Grassi, il criterio sarà quello di valutare i progetti, i candidati e il lavoro svolto dalle amministrazioni uscenti, senza preclusioni ideologiche.

«Si parte dai progetti, dalla scelta del candidato e dalla valutazione dell’operato dell’amministrazione. Se l’amministrazione ha operato bene, noi non facciamo scelte ideologiche e possiamo valutare qualsiasi tipo di operazione. Altrimenti cerchiamo nuove energie per lavorare in qualcosa in cui crediamo».

A Grosseto la scelta potrebbe arrivare prima

Sui tempi delle decisioni politiche, il segretario provinciale di Azione distingue la situazione del capoluogo da quella degli altri comuni.

«Su Orbetello e Castiglione della Pescaia secondo me ci vorrà ancora un pochino di tempo. Su Grosseto siamo più vicini, perché le interlocuzioni sono partite prima ed è il capoluogo più importante».

La linea politica, conclude Grassi, è già definita: «Sappiamo che, se ci saranno determinate condizioni, succederanno alcune cose; se non ci saranno, ne succederanno altre. Quello che è certo è che vogliamo discontinuità con l’attuale amministrazione».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Tutte le puntate sono disponibili su:

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