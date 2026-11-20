GROSSETO – Penultimo turno di prima fase per il campionato di calcio a 5 Grosseto: lo scacchiere delle tre categorie si è definito per buona parte, ma l’ultimo turno offrirà incroci da cuori forti, che, soprattutto nel girone D, potrebbero stravolgere completamente la classifica.

Nel gruppo A, arrivano le conferme per Los Ladrones e Sciangai, che hanno vissuto a braccetto tutta questa prima fase e si giocheranno nell’ultimo incontro la prima posizione: massima serie già ampiamente prenotata per entrambe, da subito elevatisi rispetto al resto del plotone. Il team di Nucciotti piega 3 a 1 il Gorarella Mobilino 2 con i gol di Aramini, Scala e Capitini, mentre la squadra di Marina si conferma macchina da reti impressionante con l’11 a 8 calato agli Underdogz (Bardi 3): poker per il capocannoniere Ferrini, doppiette per Catella, Laurenti e Salvini. Nella corsa per la serie B, vittoria importante per il Goragoat, che si affida alla doppietta di Xhafa per superare 3 a 1 l’Atletico Spritz, mentre gli Avengers riaprono la lotta con la pesante affermazione 11 a 3 sui Muchachos: in grande evidenza Maccarucci, Trabalzini e Bartolomei.

Solo i campioni in carica del Pathetic rimangono a punteggio pieno nel girone B, guadagnandosi così già matematicamente la serie A: i rosanero giganteggiano 17 a 0 con l’Angolo Pratiche, dove c’è gloria per Argenti, Bruni e Poli nel tabellino marcatori. Il poker di Lunghi riapre i conti per la piazza d’onore, visto che il Pezzotto di Solimeno batte 4 a 1 l’Area 90 facendone cadere l’imbattibilità nello scontro diretto. Ma tra le due contendenti ne spunta un’altra, l’Fc Sbrocca Jr, guidata da capitan Argiolas (tripletta per lui) nel 5 a 3 contro il Car Center: sarà un ultimo turno avvincente ed emozionante. Nell’ultimo incontro, salomonico pareggio (2-2) tra Fc Aura e Blancos Saccocci, formazioni già sicure di disputare la serie C: ai gol di Bagnoli e Rivetti rispondono Curti e Rosadoni.

Nel gruppo C già definita la coppia di squadre per la serie A: situazione simile al girone A con Lt Pavimenti e Sbronzi di Riace che proseguono il proprio percorso netto e si giocheranno la testa della classifica all’ultima giornata. Lt Pavimenti in controllo nella sfida contro il Baraonda, con il duo Montagnani-Melis a determinare il 10 a 3 finale, mentre i ragazzi di Gazzetta la spuntano di misura (4-3) nello scontro diretto contro gli Ac Accati, a cui non basta il ritorno in campo di Sciarra: decisiva la doppietta di Nechita. Vittoria doppia per le Eagles che, con il 14 a 10 ottenuto contro l’Atlante e la vittoria a tavolino sulla ritirata Elma, entra matematicamente in serie B visto l’incrocio all’ultima giornata proprio tra la formazione di Moretti e gli Ac Accati. Nel festival del gol grande prestazione di Biagini, autore di sei reti, che però non è sufficiente di fronte all’efficacia offensiva di Kica, Kacka e Gjuzi. Infine, vittoria a tavolino de I Raccattati sull’Elma, con la squadra che conquista così i primi tre punti.

E infine il gruppo D, così come è stato per tutta questa prima fase, si conferma quello più incerto: il risultato che apre a ben cinque squadre la possibilità di salire in serie A è la vittoria dell’Un Diavolo per Capello sulla capolista Bivio Ravi, un eloquente 8 a 1 che da un lato dimostra tutto il potenziale di Marignoni e compagni, spinti dal duo Cappuccini-Landi, dall’altro apre a qualche rimpianto per i punti persi nelle prime uscite stagionali. Per il team di Bonanata un brutto stop, ma la squadra rimane capolista e artefice del proprio destino, al pari dell’Endurance Team che, grazie al 9 a 5 maturato sul Vets, aggancia e supera in classifica gli avversari (miglior disciplina e scontro diretto). Pascolini e Lenzini suonano la carica nel team di Ciacci, a un passo da un risultato di grande prestigio. Ma per centrarlo dovrà fare risultato contro una formazione ostica come il Lux Events Italia, stoppato da un volitivo Casale che, a dispetto dei punti in classifica, ha sempre dato del filo da torcere alle avversarie. Nel 6 a 6 finale triplette per Fresa da una parte e Scardigli dall’altra.

Prima giornata di campionato per le sei squadre che partecipano al calcio a 7, con gli Young Boys che danno ancora conferma della loro forza dopo l’autorevole approccio alla Coppa: anche in campionato i viola non fanno sconti e si impongono con un perentorio 5 a 1 sul Granducato Del Sasso. Mattatori dell’incontro capitan Giuseppe Brizzi e Andrea Massetti, che firmano una doppietta ciascuno. Disco verde anche per l’Alfa Catenaccio in questa prima giornata, grazie al “britannico” 2 a 0 sull’Ordine degli Ingegneri, con gli acuti di Iabanji e Posa a decidere la contesa. Infine, pirotecnico pareggio (3-3) tra Noma Sport e Joga Bonito: ai gol di Samuele Neri (doppietta) e Salerno rispondono Cecchini, Lupo e Luzzetti.