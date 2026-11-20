GAVORRANO – Fiocco azzurro nel Comune di Gavorrano. Questa mattina è nato Lorenzo, secondogenito di Giulio Querci, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza della lista “Gavorrano Progressisti Uniti”. La mamma Alessandra e il piccolo stanno bene.

A dare la notizia è stato lo stesso neo papà attraverso i social, con un messaggio di benvenuto dedicato al figlio. «Stamani alle ore 05:01, insieme all’alba, sei arrivato tu. Cresci forte e libero in questo mondo difficile. Mamma, Babbo e soprattutto tua sorella Anna ti aspettavano impazienti», ha scritto Querci.

Il consigliere ha poi voluto rivolgere un ringraziamento al personale sanitario che ha seguito la nascita: «Grazie mille a tutto il personale sanitario gentile e competente. Benvenuto Lorenzo».

Alla famiglia Querci e alla piccola Anna le congratulazioni e gli auguri della redazione per il lieto evento.