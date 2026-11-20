FOLLONICA. Il Comune avvia Extra, un laboratorio “a cielo aperto” dedicato agli usi transitori degli spazi esterni tra gli edifici dell’Ex Ilva.

Attività, eventi e servizi da progettare insieme e mettere alla prova per un periodo limitato, per capire come questi luoghi possano rispondere ai bisogni quotidiani della comunità.

Fino dicembre 2027 il progetto coinvolgerà cittadini, cittadine, associazioni e altre realtà del territorio nell’immaginare, sperimentare e migliorare le proposte.

Un primo punto di riferimento sarà lo sportello di ascolto presso l’Urban Center, alla Fonderia 1: dal 5 novembre 2026 è già possibile ricevere informazioni, condividere esigenze, fare segnalazioni e proporre idee per l’area. Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

L’obiettivo è rendere gli spazi aperti dell’ex fabbrica parte della vita quotidiana di Follonica: luoghi dove incontrarsi, fermarsi, leggere, giocare o fare una passeggiata, anche quando non ci sono eventi. La recente apertura del varco nel muro magonale rappresenta un importante punto di inizio per migliorare accessibilità e collegamenti. Le nuove iniziative potranno inoltre portare la cultura all’esterno degli edifici, in dialogo con i luoghi e le realtà già attive nell’area.

Lo sportello all’Urban Center

L’Urban Center, attivo dal 2024 come luogo di informazione e confronto sulle trasformazioni di Follonica, ospiterà lo sportello di ascolto di Extra.

Cittadini e cittadine potranno accedere liberamente alla Fonderia 1 per consultare i progetti in corso, conoscere le occasioni di partecipazione e condividere idee e proposte. Sarà un punto di incontro tra il gruppo di lavoro e chi abita, lavora o frequenta la città.

Lo sportello Extra attivo all’Urban Center, Fonderia 1 (Area Ex Ilva), è aperto nei giorni di martedì e giovedì, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Disponibile anche una email: [email protected] e un sito web www.extrailva.it.

Progetto “Extra”, fase 1: ascoltare le persone

Extra si apre con una fase interamente dedicata all’ascolto delle persone che abitano, frequentano, operano in associazioni e altre organizzazioni del territorio per avere ben chiare le aspettative della comunità. L’obiettivo è comprendere come vengono vissuti oggi gli spazi aperti dell’Ex Ilva, quali bisogni restano senza risposta e quali fattori ne limitano l’accessibilità e la frequentazione. Una particolare attenzione sarà dedicata alle persone che frequentano meno l’area, per individuare le condizioni che potrebbero renderla un luogo più attrattivo e accogliente.

Nelle prossime settimane il gruppo di lavoro sarà presente nell’area dell’Ex Ilva e nei luoghi di ritrovo della città per incontrare le persone, informarle in merito alle iniziative previste e raccogliere le loro opinioni.

La mattina di sabato 28 novembre è prevista una camminata partecipativa aperta a tutte le persone interessate a scoprire insieme i luoghi oggetto di trasformazione e gli interventi previsti. Le riflessioni raccolte in questa occasione aiuteranno a individuare nuovi possibili usi degli spazi aperti e a costruire un primo programma di attività da sperimentare nei mesi successivi.

Fase 2: la progettazione condivisa

Concluse le attività di ascolto, il progetto proseguirà con la progettazione condivisa e la sperimentazione di attività, servizi e allestimenti temporanei. Saranno direttamente coinvolte associazioni e organizzazioni locali, così come le persone potranno contribuire con idee e competenze, partecipare alle iniziative e raccontare la propria esperienza nell’uso degli spazi.

Un ruolo importante lo avranno attivatori e attivatrici di comunità, un gruppo di abitanti che vorranno contribuire attivamente al futuro dell’Ex Ilva e che, appositamente formato, diventeranno protagonisti nella realizzazione di iniziative negli spazi aperti. Grande attenzione sarà dedicata anche al coinvolgimento attivo di persone giovani e giovanissime.

Alcuni interventi di trasformazione dell’area sono già programmati; Extra permetterà di contribuire alle scelte ancora aperte sui modi di vivere gli spazi pubblici. Dati, osservazioni e opinioni raccolti durante le sperimentazioni aiuteranno a capire cosa funziona, migliorare le proposte e individuare le condizioni per dare continuità alle esperienze più riuscite.

Perché “Extra”

Il nome Extra nasce dall’incontro tra l’identità dell’Ex Ilva e la parola “tra“. Il progetto si colloca in uno spazio di transizione: tra il temporaneo e il definitivo, tra gli edifici dell’ex fabbrica, ma anche tra le persone e tra la memoria di un luogo e ciò che può diventare.

Allo stesso tempo, Extra significa “al di fuori“: le sperimentazioni si svolgeranno fisicamente all’esterno degli edifici, ma anche fuori dagli usi abituali, invitando a immaginare nuove possibilità. “Qualcosa in più” per Follonica, che prende forma in occasioni di incontro, attività e servizi da costruire insieme.

Extra è promosso dal Comune di Follonica con il sostegno del PR FSE+ della Regione Toscana, dedicato alle attività di partecipazione della comunità e alla costruzione di un sistema di welfare culturale che prevede anche il coinvolgimento e inserimento lavorativo di persone con fragilità. Si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione dell’Ex Ilva, che comprende gli interventi di recupero degli edifici e riqualificazione degli spazi finanziati dal PR FESR Toscana 2021–2027.

L’iniziativa vede la collaborazione di un partenariato di esperti composto da LAMA Impresa Sociale, Sociolab Cooperativa Impresa Sociale, Needle – Agopuntura Urbana e realtà del territorio, sotto la direzione artistica di Alessandro Martello, uniti per creare un modello capace di integrare la trasformazione fisica degli spazi, la partecipazione civica e la sperimentazione di nuove funzioni pubbliche e servizi di prossimità.