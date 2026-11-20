MONTENERO D’ORCIA – I bambini della scuola primaria Enrico Toti di Montenero d’Orcia sono stati i protagonisti di uno degli appuntamenti realizzati nell’ambito degli interventi previsti dal format regionale Buono a Sapersi del Pin Polo di Prato dell’Università di Firenze.

Durante l’esperienza è stata offerta ai bambini l’opportunità di mettere a confronto un olio della filiera corta con uno della Grande Distribuzione Organizzata. Il laboratorio sperimentale messo in piedi nell’occasione ha consentito di comprendere la presenza di molecole buone e che fanno bene attraverso un’analisi chimica di due oli fatta in “diretta”.

Solo dopo questa fase “scientifica” ai bambini è stato offerto un assaggio degli oli sul pane perché comprendessero direttamente le differenze già individuate a livello sperimentale.

“Abbiamo accolto da subito con favore – commenta Arianna Arezzini, vicesindaca del Comune di Castel del Piano – la proposta della dottoressa Vita perché questo progetto va nella stessa direzione da noi intrapresa per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio: coinvolgere i bambini è sicuramente una scommessa vincente. Ringrazio la direzione del nostro istituto comprensivo per la disponibilità e la collaborazione. L’auspicio è di poter confermare l’iniziativa il prossimo anno, magari ampliando il numero di studenti coinvolti.”

Il territorio di Castel del Piano ed in particolare Montenero offre storicamente una produzione di olio di alta qualità che viene lavorato da ben tre frantoi. L’olio è dunque un prodotto centrale dell’agricoltura locale ed è componente su cui si basa la cucina casalinga.

La scelta di formare e rendere consapevoli i più piccoli ha come obiettivo la formazione di una popolazione capace di tutelare l’alta qualità e il valore dei prodotti tipici del territorio.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’intervento SRH04 del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) ed è cofinanziata dall’Unione Europea e finanziata dalla Regione Toscana (Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027).