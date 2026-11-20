Per chi ha passato i quarant’anni, il medico di famiglia è spesso una presenza quasi di casa: si conosce il suo studio, la sua sala d’attesa, il modo di fare. Non sorprende che la telemedicina faccia più fatica a entrare in questa relazione. I numeri lo confermano, ma raccontano anche qualcosa di più sfumato.

Nell’indagine condotta da Glaut per Serenis su 1.044 adulti tra i 24 e i 60 anni, ha chiesto supporto medico online negli ultimi sei mesi il 68% dei 24-34enni e il 52% di chi ha più di 45 anni. Gli over 45 sono anche il 47% dei non utenti, contro il 32% tra chi la usa. Il motivo più citato per non provarla è la preferenza per la visita di persona.

Un medico di riferimento che scarseggia

Intanto il rapporto di fiducia con il proprio medico si fa più difficile da coltivare. Secondo l’ISTAT nel 2024 i medici di medicina generale erano 37.173, il 17,3% in meno rispetto a dieci anni prima, e più della metà aveva superato i 1.500 assistiti. Dove il medico è sommerso di pazienti, trovare un appuntamento in tempi brevi può diventare una piccola impresa.

È qui che molti si rivolgono a un medico online come primo filtro: per capire se un sintomo merita una visita, per un dubbio su un farmaco, per un’attesa che si allunga. Non è la sostituzione del proprio medico, ma un modo per non restare senza risposta. È la funzione che le norme gli attribuiscono: le linee guida nazionali del 2012, recepite dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2014, la considerano una prestazione che integra il percorso tradizionale.

Chi la prova cerca continuità

Il dato più interessante riguarda chi, dopo i 45 anni, ha già provato: il 16% sceglie come servizio più utile un medico personale da incontrare online, contro il 10% dei 24-34enni. In altre parole la fascia più prudente, una volta superato lo scetticismo, chiede quello che chiederebbe in studio: un volto noto e qualcuno che conosca la sua storia.

Conta anche la conoscenza dell’offerta. Uno studio del 2023 su Healthcare , condotto su 1.002 adulti italiani, ha rilevato che meno della metà sapeva quali servizi di telemedicina fossero attivi nella propria regione, mentre oltre il 90% di chi li aveva usati si era detto soddisfatto. Spesso, più che diffidenza, c’è una questione di informazione.

Qualcuno si arrangia con strumenti informali. Secondo il Politecnico di Milano , sei cittadini su dieci usano WhatsApp per comunicare con i propri medici. Ma chi cerca un medico online gratis su whatsapp sceglie la comodità e rinuncia a un esame obiettivo e a un percorso strutturato. Un consulto medico in chat gestito da medici è un passaggio più sicuro.

Come funziona Serenis Medicina

Serenis Medicina è un servizio di cure primarie online pensato per affiancare il medico di base, non per sostituirlo. Si accede dall’app: si sceglie il medico tra quelli disponibili, si prenota la visita in video e, per le esigenze più rapide, si può chiedere un consulto immediato in chat o in videochiamata, anche di notte e nel fine settimana. Prescrizioni e relazioni mediche finiscono nel dossier sanitario dell’app e si può aggiungere anche la famiglia, bambini compresi. Ci sono limiti precisi: il servizio non rilascia certificati, non sostituisce il pronto soccorso e, quando serve un esame fisico o una visita specialistica, il medico indirizza verso una struttura in presenza.

Un aiuto, non una scorciatoia

La telemedicina non serve per le emergenze, per cui resta il 112, né quando occorre un esame fisico. Per tutto il resto può essere un modo concreto per sentirsi seguiti. Chi ha un dubbio veloce può chiedere un parere, tenendo sempre il medico curante nel percorso.

Nota metodologica

Indagine Glaut per Serenis su 1.044 adulti residenti in Italia tra i 24 e i 60 anni, con un sottocampione di 552 genitori di figli tra 0 e 14 anni. Periodo di rilevazione, modalità di somministrazione e criteri di rappresentatività del campione: dato mancante. Il report non riporta la definizione esatta di «supporto medico online» data agli intervistati: il dato può comprendere anche contatti con il proprio medico via chat o telefono. Le frasi tra virgolette sono risposte aperte. I genitori di bambini sotto l’anno sono 40: il dato è indicativo. I dati ISTAT si riferiscono al 2024.

Direttore sanitario di Serenis: dottor Manuel Szathvary. Ordine dei medici chirurghi di Padova, n. 11336.

Fonti

Glaut per Serenis, indagine sulla telemedicina in Italia, 2026 (dati interni)

ISTAT, audizione presso la Commissione Affari sociali della Camera, 7 luglio 2026: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/07/Istat-Audizione-Commissione-Affari-Sociali_07-luglio-2026.pdf

Gallè F. et al., Introducing Telemedicine in Italy: Citizens’ Awareness, Healthcare, 2023: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37570397/

Osservatorio Sanità Digitale, Politecnico di Milano, comunicato stampa 2025: https://www.osservatori.net/comunicato/sanita-digitale/sanita-digitale-italia-investimenti/