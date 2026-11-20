CASTELL’AZZARA. Il Comune interviene per fare chiarezza sul crollo di una parte del muraglione sotto il municipio. Nel ribadire che la manutenzione della viabilità provinciale compete alla Provincia di Grosseto, l’Amministrazione comunale ricostruisce le iniziative assunte nei mesi precedenti al cedimento che ha condotto all’approvazione, il 20 maggio, del progetto di consolidamento del muro per un importo stimato di 377.096,94 euro.

Il muro interessato dal cedimento è quello che si trova tra via Guglielmo Marconi, lungo la provinciale Pitigliano–Santa Fiora, e la provinciale Montorio–Sforzesca, in prossimità della strada di accesso al parcheggio e al plesso scolastico.

«Capisco la preoccupazione di chi ogni giorno percorre quella strada per accompagnare i figli a scuola o raggiungere il parcheggio sotto il municipio. La manutenzione della viabilità provinciale compete alla Provincia di Grosseto. Il 20 maggio la giunta comunale ha approvato il progetto di consolidamento, per un importo stimato di oltre 377 mila euro. Oggi la priorità è la sicurezza delle persone. Per questo ritengo necessario fare il punto con la Provincia sulle condizioni della strada e dare ai cittadini informazioni precise sulle misure da adottare e sui tempi di intervento», dichiara il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci.

Erano già intervenuti i Vigili del fuoco

Nel mese di aprile, a seguito di una segnalazione all’altezza del civico 3 di via della Sforzesca, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Sul posto, ricorda l’Amministrazione, era presente anche il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.

«La squadra ha rilevato un rigonfiamento nella parte centrale del muro e alcune pietre cadute a terra. Ha quindi transennato i tratti interessati dal dissesto, sia in via della Sforzesca, a valle del muro, sia in via Marconi, sulla carreggiata soprastante – dice il Comune in una nota – Nella comunicazione inviata al sindaco e, per conoscenza, alla Prefettura di Grosseto, il Comando ha segnalato la necessità di impedire il transito di persone e veicoli nelle zone esposte a ulteriori crolli, in attesa di verifiche più approfondite e dei lavori di ripristino».

Il 20 maggio, con la deliberazione n. 53, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto dall’Ufficio lavori pubblici con il supporto dello Studio Associato Serena Progetti. L’approvazione del progetto precede quindi le segnalazioni di giugno richiamate nel dibattito di questi giorni.

Il progetto, ricorda l’Amministrazione, prevede la realizzazione di una struttura di sostegno in cemento armato sul lato a valle, l’installazione di tiranti di ancoraggio, il consolidamento delle porzioni inclinate e opere di drenaggio e raccolta delle acque piovane.

Dei 377.096,94 euro complessivamente stimati, 252.772,07 euro riguardano i lavori, inclusi gli oneri di sicurezza, e 124.324,87 euro le altre voci del quadro economico.

Tra queste figurano 7.000 euro per il puntellamento del muro, 5.000 euro per l’impianto semaforico e la sicurezza provvisoria per tre mesi e 10.000 euro per il monitoraggio strutturale.

Con la stessa delibera la Giunta ha incaricato il Settore tecnico di trasmettere il progetto al Genio Civile per la valutazione nell’ambito della procedura regionale DODS 2026–ReNDiS. L’atto di maggio quantifica il costo previsto per l’opera e ne subordina la realizzazione alla concessione del finanziamento.