ISOLA DEL GIGLIO – Il Consiglio regionale, nell’ambito della recente variazione di bilancio, ha approvato un’integrazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale marittimo per i servizi di continuità territoriale con le isole dell’Arcipelago Toscano.

Lo stanziamento prevede un incremento di 1,1 milioni di euro per il 2027 e di 1,2 milioni di euro per il 2028, con l’obiettivo di sostenere i collegamenti marittimi e garantire la continuità territoriale tra le isole e la terraferma. La richiesta di ulteriori risorse, necessarie per l’affidamento della gara per il servizio di cabotaggio marittimo da e per le isole dell’Arcipelago, è stata motivata dall’eccezionale e imprevedibile aumento del costo del carburante causato dalla crisi in Medio Oriente e dalla chiusura di Hormuz, a partire da febbraio 2026.

La leva del maggior corrispettivo costituisce una delle opzioni previste dalla documentazione di gara per far fronte alle mutate esigenze, alla luce dell’adeguamento del piano economico finanziario dell’azienda affidataria del servizio.

“Con questa variazione di bilancio – ha detto il presidente Eugenio Giani – rafforziamo un impegno preciso della Regione: garantire il diritto alla mobilità delle comunità dell’Arcipelago e preservare un servizio essenziale per residenti, lavoratori, studenti e imprese. L’aumento dei costi del carburante non può tradursi in una riduzione della qualità o della sostenibilità dei collegamenti. Per questo abbiamo deciso di intervenire con risorse aggiuntive che consentano di mantenere elevati gli standard del servizio e di assicurare continuità territoriale alle isole toscane“.