ORBETELLO – Il campo Valeri passa in concessione temporanea all’Unione Sportiva Orbetello 1908, che dovrà gestirlo e mantenerlo. La giunta del Comune di Orbetello ha dato il via libera nei giorni scorsi. Il campo di calcio si trova all’interno dell’ex Idroscalo di Orbetello ed è stato recentemente riqualificato dall’amministrazione comunale.

«L’abbiamo restituito alla comunità – sottolinea il sindaco Andrea Casamenti – ed è ritornato a essere un punto di riferimento importante per il nostro sport. Ringrazio il nostro consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi, e gli uffici per l’ottimo lavoro».

Cosa prevede la concessione

L’affidamento temporaneo alla Us Orbetello 1908 stabilisce che la società ripristini la targa di intitolazione a Mario Valeri e si occupi della manutenzione ordinaria dell’area, per esempio quella delle recinzioni e il taglio dell’erba.

Un campetto per tutti e il campo aperto alle altre società

La società ha preso anche altri impegni. «Si è impegnata a realizzare un campetto utilizzabile da tutti – spiega l’assessore allo sport del Comune di Orbetello Ivan Poccia – sostenendo tutte le opere necessarie per la fornitura di luce e acqua. L’Us Orbetello 1908 si è impegnata inoltre, pur avendo l’utilizzo esclusivo del Valeri, a mettere il campo a disposizione di qualunque associazione sportiva del territorio, nel caso in cui le richieste siano compatibili con le attività della società».

Il sostegno del Comune allo sport

Il sindaco Casamenti inquadra l’assegnazione nella politica dell’amministrazione. «Come amministrazione – aggiunge – abbiamo investito molto nel sostegno allo sport, perché crediamo fermamente che sia un cardine importante per la nostra comunità. Abbiamo impegnato risorse nel riqualificare i luoghi e l’assessore allo sport Ivan Poccia ha un filo diretto con la maggioranza delle associazioni e società sportive del territorio, di cui segue le attività e raccoglie le istanze». Il sindaco ringrazia il consigliere Berardi per aver portato a compimento l’intervento e Poccia per il lavoro svolto.

Il Leone d’argento alla Serata dello sport

Casamenti si dice «molto orgoglioso» di poter confermare che anche quest’anno il conferimento del Leone d’argento avverrà all’interno della Serata dello sport. L’evento è giunto alla terza edizione ed è stato ideato dall’assessorato allo sport del Comune di Orbetello.

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