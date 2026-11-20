GROSSETO. Il secondo Burger King della città, come preannunciato, è realtà. Il nuovo ristorante della catena americana di fast food ha aperto ufficialmente ieri, giovedì 19 novembre, al centro commerciale Maremà, portando così a due i punti vendita del marchio presenti in città.

La nuova apertura arriva lì dove prima aveva sede American Graffiti, in locali rimasti a lungo chiusi e ora riaperti con l’insegna Burger King e Bk Café.

Il nuovo locale non sostituisce dunque quello già presente in via Aurelia Nord, gestito da un’altra società, ma si aggiunge all’offerta cittadina.

A occuparsi del ristorante del Maremà è la Bkno S.p.A., società con sede a Torino che gestisce diversi punti vendita Burger King in Italia. Come ha spiegato Gabriele Ottaviani, direttore operativo di Bkno, incontrato proprio all’esterno del nuovo locale: «La società si occupa della gestione di diversi brand, sia nel settore food sia in altri comparti, e ha già maturato esperienza nella gestione di numerosi ristoranti della catena americana».

Bkno fa parte di Blooming Group S.p.A., gruppo attivo nel settore della ristorazione e dello sviluppo di attività in franchising multi brand, con marchi che spaziano dal settore del cibo, alla cura personale, al fashion. Il nuovo punto vendita grossetano, come dichiarato dal gruppo anche su LinkedIn, rappresenta il 26esimo ristorante Burger King gestito da Bkno.

I saluti sulla app Maremà

L’apertura del Burger King al Maremà era stata anticipata anche attraverso l’applicazione del centro commerciale. Il ristorante fa parte dei suoi negozi e in app è possibile trovare una promozione dedicata ai clienti: un omaggio per chi effettua il primo ingresso nel nuovo ristorante, secondo le modalità indicate nell’app Maremà.

L’apertura può rappresentare anche un’opportunità occupazionale per il territorio. Benché l’organico sia già in forze, chi fosse interessato a proporre la propria candidatura per lavorare nel nuovo ristorante può inviare il proprio curriculum all’indirizzo email [email protected].